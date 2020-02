10 operačních systémů, o jejichž existenci jste nejspíš neměli ani tušení

Pokud si myslíte, že je na světě tak málo počítačových operačních systémů, že byste je zvládli spočítat na prstech jedné ruky, tak se šeredně mýlíte. Windows, macOS a Linux jsou sice nejznámější operační systémy, to však ale neznamená, že jsou jediné. Pojďme se v rámci tohoto článku podívat na 10 operačních systémů, o kterých jste nejspíše ani neměli tušení.

FreeBSD

Pokud používáte nějaký operační systém, který je k dispozici zdarma, a nejedná se o Linux, tak nejspíše používáte systém založený na BSD. Operační systém FreeBSD je jeden z několika systémů, jenž jsou stavené na platformě UNIX. Kromě FreeBSD je k dispozici například také NetBSD, OpenBSD či PC-BSD. Většina těchto systémů je velmi podobná Linuxu – jsou zdarma, open source a k dispozici prakticky pro každého. Některé zdrojové kódy z FreeBSD se dokonce objevily i v jiných operačních systémech, například v macOS, operačním systému pro Sony Playstation 4 a v dalších.

ReactOS

Některé operační systémy, které jsou k dispozici zdarma, se snaží podobat některým z větších operačních systémů, a tím je také ReactOS. Hlavním „posláním“ tohoto operačního systému je, aby na něm bylo možné spouštět aplikace z Windows, a to bez nutnosti toho, aby si uživatel musel koupit originální kopii systému Windows. ReacOS je zdarma a samozřejmě také open source, díky čemuž si jej může přizpůsobit kdokoliv. Tento operační systém byl částečně implementován v mnohých API od Windows a spolupracuje s projektem Wine.

FreeDOS

Pamatujete si na tu dobu, kdy počítače ještě neměly grafické rozhraní a všechno se dělo uvnitř terminálu? Pokud ano, určitě si vzpomínáte na MS-DOS. Operační systém FreeDOS vás dostane zpět do této éry, a to se vším všudy. Díky FreeDOS můžete spouštět staré DOS programy na počítačích s moderním hardwarem. Nesmíme zapomenou také na fakt, že můžete ve FreeDOS hrát spoustu starých her.

Haiku

Operační systém Haiku si vzal velkou inspiraci u BeOS. BeOS byl grafický operační systém vyvíjen společností Be Inc. Původně měl běžet na BeBoxu, a to v roce 1995. BeOS byl „na živu“ po dobu pěti let, kdy se v roce 2000 dočkal své poslední aktualizace. I když nebyl BeOS nejoblíbenější operační systém na světě, tak měl řadu svých věrných uživatelů, kteří se jej rozhodli zachránit. Vytvořili tak systém Haiku, který je zdarma a open source. Hlavní myšlenkou je to, aby na Haiku běžely všechny programy z BeOS (podobně, jako to má ReactOS s Windows).

illumos

Společnost Oracle se starala o vývoj svého vlastního operačního systému Solaris. Původně se jednalo o projekt, k jehož zdrojovému kódu nebyl umožněn volný přístup. V roce 2008 se však Oracle rozhodl Solaris učinit open source a stejně tak učinil i o dva roky později s operačním systémem OpenSolaris. V roce 2011 však Oracle vydal další operační systém, a to s názvem Solaris 11, u kterého se vrátil zpět k uzavřenému kódu. Operační systém illumos se tedy snaží udržet OpenSolaris naživu.

Syllable

Operační systém Syllable je stavěn na AtheOS (klon AmigaOS), jehož vývoj byl ukončení již před více než 20 lety. Narozdíl od AtheOS je však AmigaOS stále naživu, a to na mnoha počítačích z 80. let minulého století. Hlavním cílem operačního systému Syllable jsou domácí uživatelé, kteří hledají jednoduchý systém s mnoha nativními aplikacemi, společně s prohlížečem stavěném na WebKitu, a také s e-mailovým klientem. Ke správné funkci tohoto operačního systému se všemi programy je třeba jen 64 MB paměti RAM a celková instalace zabere na pevném disku pouze okolo 250 MB.

AROS

Operační systém Syllable je stavěn na klonu AmigaOS, stejně tak jako operační systém AROS. Ten to však bere lehce jinak, jelikož je s AmigaOS kompatibilní na úrovni API – podobně jako ReactOS a Windows, anebo Haiku a BeOS. Oproti AmigaOS je AROS k dispozici zdarma, takže se hodí všem uživatelům, kteří za operační systém nechtějí platit. AROS nabízí mnoho programů z AmigaOS zdarma a zároveň je také open source.

MenuetOS

Hlavní výhodou operačního systému MenuetOS je to, že se vleze na jedinou disketu. To byly „flashky“ z 90. let minulého století, které měly maximální kapacitu 1,44 MB. Vzhledem k tomu, že se v dnešní době mnoho operačních systémů nevleze ani na CD o velikosti 700 MB, tak je určitě MenuetOS velmi pozoruhodný. Je psán přímo ve 32/64-bit assembleru a je navržen tak, aby mohl fungovat s velmi nízkými hardwarovými specifikacemi – a to i přesto, že podporuje až 32 GB paměti RAM.

DexOS

Přijdou vám všechny počítačové operační systémy podobné? DexOS je operační systém, který se rozhodně nepodobá ani jednomu z nich. Operační systém DexOS vám bude připomínat spíše herní konzoli, než opravdu funkční operační systém. Kromě hraní her toho na něm nic moc více nesvedete. Dobrou zprávou je, že se také vleze na jedinou disketu. Někteří uživatelé si jej dokonce spouští i na Raspberry Pi.

Visopsys

Podobně, jako DexOS, tak i Visopsys je projekt jediného nezávislého vývojáře. Visual Operating System (původní název systému Visopsys) je ve vývoji od roku 1997. Kupodivu není stavěný na žádném již hotovém operačním systému. Používá však různé předpřipravené zdrojové kódy. Najdete v něm například GNU nástroje a ikony, které jsou velmi podobné z operačního systému KDE Plasma.