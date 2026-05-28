Humanoidní robot NEO vám uklidí byt, otevře dveře a časem se naučí téměř vše

Ještě před pár lety působily humanoidní roboty jako něco, co patří maximálně do filmů typu Já, robot. Rok 2026 ale může být momentem, kdy se to definitivně změní. Společnost 1X Technologies totiž oficiálně představila humanoidního robota NEO, kterého označuje za vůbec prvního „consumer-ready“ humanoidního asistenta určeného přímo do domácností. A nejde jen o další technologickou demonstraci. NEO už je možné předobjednat za vratnou zálohu 200 dolarů, přičemž první dodávky mají začít koncem roku 2026. Robot, který má skutečně žít s vámi. Na rozdíl od většiny humanoidních robotů, které dnes vznikají primárně pro továrny nebo logistiku, byl NEO od začátku navrhován pro běžné domácnosti. Má pomáhat s každodenními úkoly, organizovat domácnost a postupně se učit nové činnosti podle zvyků svého majitele
Robot dokáže například:
- skládat prádlo
- uklízet místnosti
- nosit předměty
- otevírat dveře
- připomínat schůzky
- komunikovat hlasem
- rozeznávat obličeje i hlasy členů domácnosti
- díky AI si pamatovat předchozí konverzace
Podle 1X Technologies je NEO navržen tak, aby působil co nejméně rušivě. Robot váží zhruba 30 kilogramů, pohybuje se velmi tiše a místo tvrdého kovového designu používá měkké materiály a ochranný „textilní“ povrch kvůli bezpečnosti lidí v domácnosti. Za projektem stojí i OpenAI. Velkou pozornost vzbudilo už dříve to, že do 1X Technologies investoval OpenAI. Firma totiž věří, že humanoidní roboti budou jedním z hlavních způsobů, jak se umělá inteligence dostane do reálného fyzického světa. NEO využívá kombinaci pokročilé AI, počítačového vidění a vlastního jazykového modelu. Robot tak nejen reaguje na příkazy, ale zároveň chápe kontext, učí se rutiny domácnosti a dokáže postupně zlepšovat své schopnosti. Podle výrobce je systém postaven tak, aby se robot časem stal stále autonomnějším. První verze ale bude částečně využívat i vzdálenou asistenci lidských operátorů, kteří mohou robotovi pomáhat při složitějších úkolech a zároveň jej „učit“. A právě to je momentálně jedna z největších debat kolem celého projektu.
Má to háček. Robot zatím není úplně samostatný
Ačkoliv marketingová videa vypadají až neuvěřitelně futuristicky, realita je zatím trochu složitější. Některé testy ukázaly, že řada úkonů je aktuálně stále částečně řízena člověkem na dálku. To znamená, že například při skládání prádla nebo manipulaci s objekty může robot dostávat pomoc od lidského operátora sledujícího situaci přes kamery robota.
1X Technologies to ale nijak neskrývá. Firma tvrdí, že právě tímto způsobem chce sbírat obrovské množství dat z reálného prostředí domácností, díky kterým se bude AI robota rychle učit. Jinými slovy, první zákazníci budou do jisté míry součástí vývoje. Pokud vás napadlo, že podobná technologie musí stát stovky tisíc dolarů, překvapí vás, že cílová cena NEO má být kolem 20 000 dolarů. Existovat má dokonce i forma předplatného za zhruba 499 dolarů měsíčně. Na poměry humanoidních robotů jde paradoxně o velmi agresivní cenu. Například konkurenční systémy od jiných firem se často pohybují výrazně výše a míří spíše do průmyslu než do domácností.
Humanoidní roboti byli dlouhé roky jen technologickou vizí. Jenže dnes do nich masivně investují firmy jako Tesla, Figure AI, NVIDIA nebo právě OpenAI. A vše nasvědčuje tomu, že během několika let se z nich může stát běžná součást domácností podobně, jako se to kdysi stalo se smartphony. Otázkou už možná není, zda humanoidní roboti přijdou, ale spíš kdy se stanou běžnou součástí našich životů.