NEXSTEP: získali jsme originální operační systém, ze kterého vychází MacOS!

Když byl Steve Jobs donucen opustit vlastní společnost Apple Computer, nelenil a založil jinou počítačovou firmu s názvem NeXT Computer. Ta 18. září 1989 uvedla na trh první verzi svého operačního systému NeXTSTEP, který měl konkurovat Macintoshi, MS-DOS a o rok později také Windows 3.0, což byl vůbec první komerčně vydaný Windows v historii. A ačkoli veřejnost NeXT nikdy příliš nepřijala, odborníci byli z jejich operačního systému nadšeni a i to byl důvod, že později Apple Computer po návratu Steva Jobse zpět do pozice CEO společnost NeXT v roce 1996 koupil a využil pro vznik dnes všem dobře známého MacOS, dříve Mac OS X.

Apple totiž v roce 1996 potřeboval chtě nechtě začít konkurovat jednoduchosti Windows a reagovat na pokročilé možnosti grafického rozhraní, které Microsoft a jeho Windows nabízel, a právě proto vzal operační systém NeXSTEP a operační systém OpenStep, které sloučil, vylepšil a vytvořil Mac OS X, později přejmenovaný na macOS, jenž používáme do dnešního dne. Je až neuvěřitelné, jak v roce 1989 vypadal NeXTSTEP. Tím hlavním prvkem, který zůstal v operačním systém macOS až do dnešního dne je takzvaný Dock, který jako první přinesl právě NeXTSTEP již před 34 lety! Ostatně na to, jak tehdy NeXSTEP vypadal a co vše uměl se můžete podívat v unikátním videu, ve kterém vám operační systém představí sám CEO společnosti NeXT, kterým samozřejmě nebyl nikdo jiný než Steve Jobs.

K mému obrovskému nadšení se mi pár týdnů zpět ozval jeden z našich čtenářů, který mi nabídl originální NeXTSTEP ACADEMIC BUNDLE ve verzi 3.2 v kompletním balení včetně všech dokumentů, mezi nimiž je i děkovný dopis od šéfa vývojového týmu NeXT STEP, kterým byl Eric Chu, jenž spadal přímo pod Steva Jobse. Neváhal jsem a okamžitě jsme se dohodli, za což chci ještě jednou poděkovat. Doma mi tak přistál balíček s kompletním balením software a když říkám kompletním, myslím tím skutečně se vším co k tomu patří. V roce 1993 kdy konkrétně tato verze 3.2 vyšla, totiž bylo zvykem vám kromě disket a CD přibalit minimálně pět knih, několik dopisů, předobjednávek na merch a další software a to vše zabalit do úhledné krabice.

Takzvaný NEXTSTEP ACADEMIC BUNDLE nabízel jednak operační systém NeXTSTEP, tak také vývojářské prostředí NExSTEP Developer, tedy něco, jako dnešní Xcode. To vše bylo součástí balení a software byl určen výhradně pro vzdělávací instituce, profesory, studenty a další lidi, kteří souviseli se školstvím nebo dalším vzděláváním. Pro instalaci jste potřeboval mechaniku CDROM a 3,5″ disketovou mechaniku a počítač s odpovídajícím výkonem. Součástí operačního systému NEXTSTEP byl NeXTmail, ze kterého se později stal Mail který používá macOS do dnesm nechyběl ani Edit, což byl textový editor, který se změnil v dnešní TextEdit. Samozřejmě nemohl chybět ani FaxReader, který díky bohu již dnes nepoužíváme. Nechyběl pak ani Terminal, který umožnoval v podstatě to stejné, co jeho aktuální verze, tedy přístup k ovládnutí Macu, v té době NeXTSTEPU pomocí příkazů. Poslední aplikací pak byl Digital Webster, což byl software určený pro přístup k online slovníku a dalším vzdělávacím dokumentům.

Pojďte se společně semnou v naší galerii podívat na to, jak vypadá balení NEXTSTEP ACADEMIC BUNDLE, tedy přímého předchůdce Mac OS X a později pak také macOS, ze kterého vychází taktéž iOS. Právě listujeme kusem historie, od kterého začalo to, co dnes používá každý, kdo má Mac. Pro mě osobně, jako pro fanouška historie Applu je až neuvěřitelné, že mohu něco podobného držet v ruce a listovat tím, co předcházelo všemu, co dnes a denně používám. Věřím, že i mezi našimi čtenáři se najdou tací, co to ocení.