Čipové firmy jsou v centru AI revoluce. Mají stále prostor k růstu?

Pokud bychom měli vybrat jednu technologii, na které stojí prakticky celý moderní svět, byly by to polovodičové čipy. Najdeme je téměř všude, od chytrých telefonů a počítačů přes automobily až po domácí spotřebiče nebo platební karty. V posledních letech ale získaly ještě důležitější roli, protože se staly základem rozvoje umělé inteligence. Právě datová centra, která pohánějí moderní AI modely, vyžadují obrovské množství výkonných čipů.
Boom umělé inteligence tak vytvořil z polovodičového sektoru jedno z největších investičních témat posledních let. Velké technologické společnosti jako Microsoft, Amazon, Alphabet nebo Meta investují stovky miliard dolarů do budování AI infrastruktury a největší část tohoto kapitálu směřuje právě k výrobcům čipů a souvisejících technologií. Nvidia, AMD, ASML, TSMC, Broadcom, Samsung nebo Intel patří mezi firmy, které se díky tomuto trendu dostaly do centra pozornosti investorů.
Čipový sektor překonal většinu trhu
Růst zájmu o polovodiče se výrazně projevil i na výkonnosti akcií. Index SOX, který sleduje vývoj největších společností v tomto sektoru, má za sebou mimořádně silné období. Za posledních pět let vzrostl přibližně o 300 %, což odpovídá průměrnému ročnímu růstu kolem 32 %.
Zdroj: Bloomberg Terminál
Pro srovnání, široký americký index S&P 500 za stejné období přidal přibližně 85 %, tedy zhruba 13 % ročně, zatímco technologický Nasdaq vzrostl o 103 %, což odpovídá přibližně 15 % ročně. Čipové společnosti tak v posledních letech výrazně překonaly zbytek trhu, protože investoři sázeli na to, že právě ony budou jedním z hlavních vítězů AI revoluce.
Tak silný růst samozřejmě přitahuje stále více investorů. Zároveň ale platí, že ne všechny polovodičové firmy jsou stejné. Přestože všechny působí ve stejném odvětví, jejich obchodní modely se výrazně liší.
Nvidia, TSMC nebo ASML? Každá firma hraje jinou roli
Nejznámějším jménem v sektoru je bezpochyby Nvidia. Firma, která byla dlouhé roky spojována především s herním průmyslem, se díky AI stala jedním z nejdůležitějších hráčů technologického světa. Její grafické procesory jsou dnes klíčovou součástí datových center, která umožňují fungování moderních AI modelů.
Podobnou roli má také AMD, které se snaží Nvidii konkurovat vlastními řešeními pro umělou inteligenci. Na rozdíl od těchto firem se ale například Intel zaměřuje nejen na vývoj čipů, ale také na jejich samotnou výrobu.
Velmi specifickou pozici má nizozemská ASML. Ta čipy přímo nevyrábí, ale dodává extrémně složité stroje potřebné pro jejich produkci. Její technologie EUV litografie je v současnosti nezbytná pro výrobu nejpokročilejších polovodičů.
Dalším klíčovým hráčem je tchajwanská TSMC, největší světový výrobce čipů. Společnost vyrábí polovodiče pro řadu technologických gigantů, včetně Nvidie, AMD nebo Applu. Bez výrobních kapacit TSMC by současný rozvoj AI infrastruktury nebyl možný.
AI boom ale není jen o výkonných procesorech. Nedílnou součástí jsou také paměťové čipy, které vyrábějí například Samsung, SK Hynix nebo americký Micron. Právě tyto firmy v poslední době těží z obrovského růstu poptávky po pamětech s vysokou propustností, které jsou důležité pro AI servery.
Zdroj: Leverage Shares
Významnou roli hraje také Broadcom. Přestože nejde o tak známé jméno jako Nvidia, jeho technologie jsou důležitou součástí internetové infrastruktury a datových center. Firma dodává například síťové komponenty, které umožňují fungování moderních výpočetních systémů.
Velký potenciál, ale také vysoká očekávání
Současný růst polovodičových firem stojí především na obrovské poptávce po AI infrastruktuře. Mnohé společnosti díky silné pozici na trhu dokážou zvyšovat ceny svých produktů a dosahují velmi vysokých marží. Výrobci pamětí, jako Samsung, SK Hynix a Micron, se například díky současnému boomu mohou postupně zařadit mezi nejziskovější firmy světa.
Investoři by ale neměli zapomínat ani na rizika. Silný růst akcií automaticky neznamená, že budou stejně úspěšné i v budoucnu. Trh už dnes očekává obrovské investice do AI a vysoký růst poptávky. Pokud by se ukázalo, že firmy nedokážou tyto investice dostatečně zhodnotit nebo že nabídka čipů začne převyšovat poptávku, mohlo by dojít k výrazné korekci.
Právě proto je důležité rozumět tomu, jak jednotlivé společnosti fungují a jakou roli v celém AI ekosystému hrají. Nový e-book od XTB se zaměřuje na sedm významných čipových společností a vysvětluje jejich obchodní modely, příležitosti i hlavní rizika.
Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.