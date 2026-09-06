O čem se šeptá u Apple: Extrémně drahý iPhone Ultra a překvapivé HomePody

Již za pár dní nás čeká tradiční podzimní Keynote. Společnost Apple má před sebou řádně nabitý podzim a podle toho také vypadají spekulace, dohady a analýzy z posledních dní až týdnů. Podle všeho bude skládací iPhone Ultra nejdražším iPhonem v historii, navíc ne příliš dostupným. A vypadá to, že se rýsuje také možnost systému domácího kina ze čtveřice HomePodů.
iPhone Ultra jako luxusní zboží se vším všudy
Prakticky každý už počítá s tím, že se letos v září představí mimo jiné také historicky první skládací iPhone. Nejen že nepůjde o levnou záležitost (jeho cena by v přepočtu mohla dosáhnout až více než 47 tisíc korun), ale také nemusí být snadno k sehnání. Výroba není jednoduchá a už v srpnu se psalo o tom, že se daří vyrobit pouze několik stovek kusů denně. Svou roli v tom hraje i přísná kontrola rovnosti displeje a funkce kloubu.
iPhone Ultra by měl mít 7,8″ a 5,5″ displej, čipset A20Pro, 12GB RAM, Touch ID a dvojice 48MP fotoaparátů.
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HomePody jako domácí kino
Zajímavé věci se dějí také kolem HomePodů. V kódu audioOS 27 beta 8 se v průběhu uplynulého týdne objevily odkazy na prostorový zvukový systém, tvořený čtveřicí HomePodů. Dva by se měly nacházet vepředu, dva vzadu, a samozřejmostí by měla být automatická kalibrace místnosti, přizpůsobení zvuku podle toho, zda se přehrávají filmy či hudba, a mimo jiné také nový režim s názvem Party Mode, který by měl umožnit rozprostření zvuku rovnoměrněji po celé místnosti. Pokud by se tyto funkce skutečně dostaly do plného provozu mezi běžné uživatele, bylo by to rozhodně skvělé.
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Rušný měsíc u Applu
Nejnovější spekulace také naznačují, že září bude u Applu mimořádně bohaté na novinky. Do konce měsíce by se do prodeje mělo dostat až osm nových produktů. Mělo by jít o nedávno představený Mac mini s M6 a M5 Pro, rovněž nedávno uvedený Mac Studio s M5 Max a M5 Ultra, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, skládací iPhone Ultra, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 a AirPods 5. Část zmíněných novinek se nám představí v průběhu Keynote s mottem „Surprise and Shine“ 9. září. Čeho se naopak s největší pravděpodobností nedočkáme je základní iPhone 18. Ten by měl být podle všeho představen spolu s iPhonem 18e a iPhonem Air 2 až v průběhu jarní keynote 2027.