Který iPhone koupit v roce 2026? Velký průvodce výběrem

Vybrat si iPhone bývalo relativně jednoduché. Apple měl v nabídce několik modelů, které se od sebe poměrně jasně lišily cenou, velikostí a výkonem. V roce 2026 je ale situace podstatně složitější. Vedle iPhonu 17 Pro a 17 Pro Max se prodává klasický iPhone 17, extrémně tenký iPhone Air, levnější iPhone 17e a stále také iPhone 16. U prodejců navíc běžně narazíte i na starší iPhony 16 Pro, 15 nebo repasované modely.
A do toho se rychle blíží další generace iPhonů. Pokud tedy dnes přemýšlíte, který iPhone koupit v roce 2026, nestačí pouze porovnat technické specifikace. Stejně důležité je vědět, kolik chcete utratit, jak dlouho telefon plánujete používat a zda se vám právě teď nevyplatí ještě několik týdnů počkat. V tomto průvodci se proto nepokusíme určit jeden univerzálně nejlepší iPhone. Místo toho se podíváme na to, který model je nejlepší pro různé typy uživatelů, kde se vyplatí připlatit a kde naopak utrácíte za funkce, které možná vůbec nevyužijete.
Který iPhone koupit? Rychlé doporučení
|Pro koho
|Doporučený model
|Proč
|Pro většinu lidí
|iPhone 17
|Nejlepší kombinace ceny, výkonu a výbavy
|Chci nejlepší iPhone
|iPhone 17 Pro / Pro Max
|Nejlepší výkon, fotoaparáty a prémiová výbava
|Chci lehký a tenký iPhone
|iPhone Air
|Extrémně tenké a lehké tělo
|Chci co nejlevnější nový iPhone
|iPhone 17e
|Moderní iPhone bez části dražší výbavy
|Chci ušetřit ještě víc
|iPhone 16
|Starší, ale stále velmi schopný model
|Chci nejlepší poměr cena/výkon z bazaru
|iPhone 16 Pro
|Pro výbava za výrazně nižší cenu než při uvedení
iPhone 17: nejlepší volba pro většinu lidí
Pokud nechcete nad výběrem iPhonu příliš dlouho přemýšlet, právě iPhone 17 je v současné nabídce nejbezpečnější volbou.
Není nejlevnější ani nejvybavenější, ale nabízí velmi dobrý kompromis mezi cenou, výkonem, fotoaparátem, výdrží a dlouhou softwarovou perspektivou.
Pro běžného uživatele, který používá telefon na fotografování, sociální sítě, zprávy, web, navigaci, video, bankovnictví a další klasické aplikace, přitom nabízí více než dost výkonu.
Právě u základního iPhonu se také postupně zmenšuje rozdíl proti dražším modelům Pro. Apple do standardních modelů postupně přináší technologie, které byly dříve dostupné pouze u nejdražších iPhonů.
Pokud tedy nevíte, který iPhone koupit, a nemáte žádný velmi specifický požadavek, iPhone 17 bychom doporučili jako výchozí bod celého rozhodování.
Pro koho je iPhone 17 nejlepší?
- pro většinu běžných uživatelů,
- pro majitele iPhonu 13 nebo staršího,
- pro lidi, kteří chtějí nový iPhone na několik dalších let,
- pro uživatele, kteří nepotřebují profesionální zoom nebo nejvyšší výkon,
- a pro každého, kdo nechce platit příplatek za Pro model jen kvůli názvu.
Fotogalerie
iPhone 17 Pro: pro koho má smysl připlatit?
iPhone 17 Pro je telefon pro uživatele, kteří chtějí z aktuální generace dostat maximum, ale současně nechtějí obrovské rozměry modelu Pro Max. Největší rozdíl proti základnímu iPhonu obvykle nepředstavuje rychlost při otevírání Instagramu nebo Safari. Tam už jsou prakticky všechny moderní iPhony extrémně rychlé. Příplatek za Pro model platíte hlavně za pokročilejší fotoaparáty, větší výkonovou rezervu, profesionální video funkce a další prvky prémiové výbavy. Pokud například hodně fotografujete děti, sport, zvířata, koncerty nebo cestování a pravidelně používáte zoom, rozdíl proti základnímu modelu už může být podstatně důležitější. Stejně tak dává Pro smysl lidem, kteří telefon používají pracovně, často upravují fotografie a video nebo jednoduše chtějí zařízení s největší možnou výkonovou rezervou.
iPhone 17 Pro Max: nejlepší iPhone, pokud vám nevadí velikost
Pokud chcete aktuálně nejlepší klasický iPhone a cena pro vás není hlavním kritériem, volba směřuje k iPhonu 17 Pro Max. Pro Max tradičně kombinuje největší displej, velkou baterii a kompletní profesionální výbavu. Právě větší tělo navíc poskytuje prostor pro baterii, takže patří k nejlepším iPhonům také z hlediska výdrže. Má ale jednu velmi jednoduchou nevýhodu: je velký. To zní banálně, ale při každodenním používání je velikost důležitější než řada parametrů uvedených v tabulce. Telefon držíte desítky až stovky minut denně, nosíte jej v kapse a často jej ovládáte jednou rukou. Pokud vám velké telefony nevadí, Pro Max představuje logický vrchol nabídky. Pokud ale nevyužijete jeho velikost nebo výdrž, klasické Pro může být praktičtější.
iPhone Air: telefon pro úplně jiného zákazníka
iPhone Air je v současném lineupu trochu zvláštní model. Nesnaží se být nejlevnější ani absolutně nejvýkonnější. Jeho hlavním argumentem je konstrukce. Apple jej prezentuje jako svůj nejtenčí iPhone a právě pocit z telefonu je zde významnou součástí produktu. Air je určen uživatelům, kteří chtějí prémiový iPhone, ale nechtějí těžký model Pro. Je to trochu podobné filozofii MacBooku Air. Nejde o zařízení s absolutně maximální možnou výbavou. Místo toho se snaží nabídnout dostatek výkonu v co nejpříjemnější konstrukci. Pokud je pro vás důležitá hmotnost telefonu, tenké tělo a design, může být Air zajímavější než technologicky vybavenější Pro.
Air bychom doporučili především člověku, který chce moderní prémiový iPhone, ale telefon Pro mu připadá zbytečně těžký nebo robustní. Naopak uživatel, který kupuje telefon hlavně kvůli fotografování, výdrži nebo maximální možné výbavě, by měl velmi pečlivě porovnat Air s klasickým iPhonem 17 a modelem 17 Pro. Air se nekupuje proto, že nabízí nejvíce funkcí za korunu. Kupuje se proto, že chcete právě jeho konstrukci. Upřímně je však iPhone
Fotogalerie #2
iPhone 17e: nejlevnější cesta k modernímu iPhonu
iPhone 17e je určen zákazníkům, kteří chtějí současnou generaci iPhonu, ale nepotřebují kompletní výbavu dražších modelů. Právě zde je ale potřeba při nákupu udělat jednoduchý výpočet. Rozdíl mezi cenou 17e a klasického iPhonu 17 musí být dostatečně velký. Pokud stojí iPhone 17 jen o relativně malou částku více, většinou bychom doporučili připlatit. Telefon pravděpodobně budete používat několik let a rozdíl v pořizovací ceně se za celou dobu jeho používání výrazně rozmělní. Pokud je ale 17e výrazně levnější, může být velmi rozumnou volbou pro uživatele, kteří nepotřebují nejlepší fotoaparát nebo další prémiové funkce.
Pro koho je iPhone 17e?
- pro uživatele, kteří chtějí co nejlevnější nový iPhone,
- pro rodiče kupující telefon dítěti,
- pro méně náročné uživatele,
- pro lidi přecházející ze staršího iPhonu SE nebo základního iPhonu,
- a pro ty, kteří chtějí nový model a dlouhou podporu, ale nechtějí platit za funkce, které nepoužijí.
iPhone 16: starší model může být nejlepší koupí
Apple stále nabízí také iPhone 16 a právě starší generace může být velmi zajímavá, pokud ji najdete za dobrou cenu. Technologický svět někdy vytváří dojem, že rok starý telefon je zastaralý. U iPhonu to ale většinou není pravda. iPhone 16 je stále velmi výkonný, podporovaný a schopný telefon, který může bez problémů sloužit několik dalších let. Jeho smysl ale závisí téměř výhradně na ceně.
Pokud je iPhone 16 výrazně levnější než iPhone 17, může představovat lepší poměr ceny a výkonu. Pokud je cenový rozdíl malý, raději bychom koupili novější generaci. Právě starší Pro modely patří tradičně mezi nejlepší možnosti pro uživatele, kteří chtějí profesionální fotoaparát a prémiovou výbavu, ale nechtějí platit plnou cenu nejnovější generace. Pokud najdete nový, zánovní nebo kvalitně repasovaný iPhone 16 Pro za cenu blízkou základnímu iPhonu 17, rozhodování může být překvapivě složité. iPhone 17 nabízí novější generaci a delší budoucnost, zatímco 16 Pro může nabídnout pokročilejší fotografickou výbavu a některé funkce typické pro profesionální řadu.
Má ještě smysl iPhone 15?
Ano, ale pouze pokud je opravdu levný. Phone 15 už není model, který bychom v roce 2026 doporučili koupit za každou cenu nový. To ale neznamená, že jde o špatný telefon. Na bazarovém a repasovaném trhu může nabídnout velmi dobrý poměr ceny a výkonu, zejména uživatelům, kteří nepotřebují nejnovější funkce a chtějí jednoduše spolehlivý iPhone. U starších zařízení je ale stále důležitější stav konkrétního kusu. Především baterie může být po několika letech používání podstatně opotřebovaná.
Který iPhone má nejlepší poměr ceny a výkonu?
Pokud bychom vybírali výhradně podle poměru ceny a výbavy, neexistuje univerzální vítěz bez znalosti aktuálních cen. V rámci současného oficiálního lineupu je velmi silným kandidátem iPhone 17. Nabízí moderní hardware, dlouhou podporu a nemusíte platit za profesionální výbavu, kterou velká část lidí nikdy plně nevyužije. Pokud ale narazíte na výraznou slevu staršího iPhonu 16 nebo 16 Pro, může být poměr ceny a výkonu ještě lepší. Právě proto bychom při nákupu doporučili porovnávat reálné ceny, nikoliv pouze oficiální doporučené ceny jednotlivých generací.
Který iPhone má nejlepší fotoaparát?
Pokud je fotoaparát vaše absolutní priorita, dívejte se na řadu Pro. Aktuální iPhone 17 Pro a 17 Pro Max představují nejlogičtější volbu pro člověka, který chce maximální fotografické a video možnosti současné nabídky Applu. Pro modely nabízejí větší flexibilitu při práci s různými ohnisky a jsou vhodnější pro uživatele, kteří telefon používají jako svůj hlavní fotoaparát. Pro běžné fotografování ale není Pro automaticky potřeba. Kvalita základních iPhonů je dnes natolik vysoká, že na rodinné fotografie, dovolenou, děti, zvířata nebo sociální sítě bude většině uživatelů klasický iPhone 17 naprosto stačit.
Který iPhone má nejlepší výdrž?
Pokud chcete co nejdelší výdrž a nevadí vám velký telefon, tradičně se vyplatí zaměřit na model Pro Max. Větší tělo nabízí více prostoru pro baterii a právě Pro Max je určen i uživatelům, kteří telefon intenzivně používají po celý den. Výdrž ale vždy závisí na konkrétním způsobu používání. Mobilní data, navigace, fotografování, hry nebo vysoký jas displeje dokážou baterii vybíjet výrazně rychleji než běžné používání přes Wi-Fi.
Který iPhone je nejlepší pro dítě?
Pro dítě bychom automaticky nekupovali nejdražší model. Velmi rozumnou volbou může být iPhone 17e nebo některý zlevněný starší iPhone. Důležité je především to, aby zařízení ještě několik let dostávalo bezpečnostní aktualizace a jeho baterie byla v dobrém stavu. U mladších uživatelů může být výhodou také levnější pořizovací cena. Rozbití nebo ztráta telefonu za polovinu ceny Pro modelu pochopitelně bolí méně.
Má smysl kupovat iPhone právě teď?
Tohle je na konci srpna 2026 možná nejdůležitější otázka celého článku. Pokud nový telefon nepotřebujete okamžitě, s koupí nejdražších modelů bychom v tuto chvíli počkali. Apple sice zatím novou generaci oficiálně nepředstavil, podle dosavadních informací ale v září očekáváme další velkou produktovou událost zaměřenou právě na iPhone.
Úniky a informace z dodavatelského řetězce dlouhodobě ukazují především na příchod iPhonu 18 Pro a 18 Pro Max. Hovoří se také o prvním skládacím iPhonu. Základní iPhone 18 má podle současných zpráv dorazit až později, pravděpodobně na jaře 2027. Nic z toho ale Apple v tuto chvíli oficiálně nepotvrdil. Tady záleží na tom, který model chcete. Pokud přemýšlíte o iPhonu 17 Pro nebo 17 Pro Max a telefon nepotřebujete okamžitě, několik týdnů čekání dává velký smysl. Po představení nové generace budete mít více informací a současné modely mohou zároveň zlevnit. Situace je jiná u klasického iPhonu 17. Podle současných informací Apple pravděpodobně letos rozdělí uvedení nové generace. Modely iPhone 18 Pro mají dorazit dříve, zatímco základní iPhone 18 se očekává až v roce 2027. Pokud tedy chcete standardní iPhone a našli jste iPhone 17 za dobrou cenu, čekání nemusí mít stejný význam jako u Pro modelu.
Největší chyba při výběru iPhonu? Kupovat podle čísla
Nejnovější model není automaticky nejlepší koupě pro každého. Pokud například získáte rok starý Pro model za podobnou cenu jako nový základní iPhone, může vám starší zařízení nabídnout lepší fotoaparáty nebo jinou výbavu, kterou využijete více. Stejně tak nedává smysl kupovat iPhone 17 Pro Max, pokud chcete jen telefon na WhatsApp, Safari, fotografování rodiny a sledování YouTube. Nejlepší iPhone není nejdražší iPhone. Je to model, jehož výbavu skutečně využijete.
Jak dlouho chcete iPhone používat? Tohle je další důležitá otázka, kterou řada lidí při nákupu přehlíží. Pokud telefon měníte každé dva roky, může být nákup staršího modelu velmi výhodný. Pokud ale chcete nový iPhone používat pět nebo šest let, dává větší smysl koupit novější generaci a získat tak delší budoucí softwarovou perspektivu. Apple tradičně podporuje iPhony velmi dlouho a iOS 26 je v současnosti kompatibilní například ještě s řadou iPhone 11 a novějšími zařízeními. To ukazuje, že i několik let starý iPhone může stále dostávat aktuální systém.
Vyplatí se koupit repasovaný iPhone? Ano, repasovaný iPhone může nabídnout velmi dobrý poměr ceny a výkonu, ale pouze pokud přesně víte, co kupujete. Zajímejte se především o stav baterie, původ telefonu, případné opravy, záruku a kvalitu použitých náhradních dílů. U profesionálně repasovaného zařízení se zárukou může být riziko relativně malé. U podezřele levného telefonu z neznámého zdroje ale může úspora velmi rychle zmizet při první opravě.
Verdikt: který iPhone bychom koupili v roce 2026?
Pro většinu lidí bychom dnes doporučili iPhone 17. Nabízí velmi dobrou kombinaci moderní výbavy, výkonu, fotoaparátu a dlouhé softwarové perspektivy bez příplatku za profesionální funkce. Pokud chcete nejlepší možný iPhone, dívejte se po iPhonu 17 Pro nebo 17 Pro Max. Právě u těchto modelů bychom ale na konci srpna doporučili několik týdnů počkat na další oznámení Applu. iPhone Air je zajímavý především svou tenkou a lehkou konstrukcí. iPhone 17e dává smysl jako cenově dostupnější cesta k modernímu iPhonu a starší iPhone 16 může být výbornou koupí, pokud jej najdete s výraznou slevou.
Na sekundárním trhu bychom se nebáli ani iPhonu 16 Pro nebo některých ještě starších modelů, pokud je cena správná a zařízení je v dobrém stavu. Při výběru proto začněte rozpočtem a tím, co od telefonu skutečně potřebujete. Teprve potom řešte číslo generace. Právě tím se nejčastěji dostanete k iPhonu, který vám bude dávat největší smysl i několik let po nákupu.