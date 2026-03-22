Recenze iPhone 17e: Poučil se z chyb svého předchůdce, dokonalý však rozhodně není

Když Apple před téměř dvěma týdny představil iPhone 17e, reakce byly spíš rozpačité než nadšené. Na papíře totiž novinka nepřinesla nic, co by okamžitě nutilo vytahovat peněženky – žádný Dynamic Island, žádné výrazné designové změny a vlastně ani žádný velký skok ve výkonu či fotoaparátu. Jenže jak už to u Applu bývá, realita často stojí na detailech, které se do tabulek úplně nevejdou. Právě proto jsem se na iPhone 17e podíval v redakci pořádně zblízka a otestoval ho v běžném používání, abych zjistil, jestli náhodou nejde o nenápadný model, který si svou hodnotu obhájí až v praxi. A protože mám testování již za sebou, recenze iPhone 17e je tu.
Vzhled a displej nepřekvapí, úložiště ano
Přestože se v souvislosti s iPhonem 17e hojně spekulovalo o mírném redesignu, který by jej skrze zaoblené hrany více přiblížil iPhonům 17, nestalo se tak. Apple naopak vypustil de facto stejný telefon jako před rokem s tím rozdílem, že zatímco loni jsme vybírali jen z bílé a černé barvy, letos k této dvojici přibyla ještě světle růžová. Ta je sice vizuálně rozhodně atraktivní a i mě coby muži se líbí, nicméně je to na můj vkus stále docela málo – kor u zařízení, které má být vstupenkou do řady 17. Pár barviček navíc by tak za mě mělo být v rámci designu absolutní minimum toho, co Apple předvede, a ani toho jsme se nakonec nedočkali.
Ve stejném duchu bych pak mohl pokračovat na konto displeje. I o tom se totiž napsalo před představením mnoho, ale realita nakonec zůstala za očekáváními. Konkrétně mu stále chybí Dynamic Island a uživatelé se tak musí stále dívat na výřez v displeji, který si svou premiéru odbyl už v roce 2017 u iPhonu X. A upřímně, je to za mě fakt škoda. Dynamic Island se totiž stává postupem času čím dál tím využitelnější záležitostí, jelikož jej začíná podporovat stále více aplikací. Vize Applu o dalším ovládacím prvku iPhonu se tedy naplnila a je proto vcelku zvláštní, že se tento stále svěží prvek do iPhonu 17e nedočkal.
Jelikož se však jedná stále svým způsobem o technologický recyklát iPhonu 14, kterému Dynamic Island chyběl také, vlastně zde až o tak velkém překvapení mluvit nejde. Stejně jako nikoho asi nepřekvapí ani to, že na displej se díky jeho rozlišení kouká opravdu hezky. Apple opět vsadil na 6,1“ Super Retina XDR displej s rozlišením 2532 x 1770 px při 460 ppi, kontrastem 2 000 000 : 1, podporou P3, True Tone, HDR, či třeba maximálním jasem 800, potažmo 1200 při HDR. Papírově se tedy jedná o displej známý z iPhonů 14, který na novější model ztrácí ve dvou věcech – konkrétně v jasu a zobrazovací frekvenci.
A zatímco nižší jas bych mu byl bez problému ochoten prominout, protože jsem při testování neměl s jeho čitelností i pod ostrým sluncem či umělým světlem sebemenší problém, obnovovací frekvence 60Hz v roce 2026 už zkrátka dobrým krokem není. Je mi jasné, že se v komentářích pod touto recenzí opět objeví spousta příspěvků o tom, jak 60Hz bohatě stačí, ale osobně si myslím, že když už má být tento model do značné míry odrazem řady 17 a zároveň se prodává v roce 2026 za cenu 16 990 Kč v základu, ProMotion by mít měl. A to bez ohledu na to, že se jej teprve loni dočkaly základní iPhony. Některé věci je za mě prostě dobré posouvat stůj co stůj a právě displej je jednou z nich – tím spíš, když kdejaký Android za pár korun nabídne 90 či 120Hz bez problému.
Pokud se pak ptáte, co v praxi 60Hz obnovovací frekvence znamená, zjednodušeně řečeno se jedná o hodnotu, která udává, kolikrát se vám obraz dokáže obnovit za jednu sekundu – v tomto případě tedy 60x. To sice může na první pohled vypadat jako dostačující množství, nicméně pokud přičichnete ke 120Hz obnovovací frekvenci, pravděpodobně si všimnete, že celková plynulost animace displeje při scrollování a tak podobně je prostě lepší a to až do takové míry, že má člověk po návratu na 60Hz pocit, že se telefon seká.
Samozřejmě beru, že se jedná o zařízení určené kromě základních uživatelů třeba i do firem coby firemní telefon, u kterého člověk asi úplně plynulost animace řešit nebude. Jak ale píšu výše, myslím si, že v některých směrech by se měly technologie posouvat stůj co stůj s ohledem na celkový technologický pokrok dané doby a zde se tak neděje.
A to bohužel nejen na poli obnovovací frekvence. I rámečky kolem displeje iPhonu 17e jsou totiž dost široké a vizuálně tak tento model posouvají o pár let zpátky, což mu značně ubírá na atraktivitě. Protože to, s čím jsme byli v pohodě v roce 2017 u iPhonu X, už nám v roce 2026, kdy víme, jak tenké rámečky Apple u nejnovějších iPhonů umí, zkrátka nechutná. Samozřejmě, že chtít po Applu u iPhone 17e stejně tenké rámečky jako u iPhonu 17 Pro či Air je hloupost, ale kdyby ubral alespoň na úroveň iPhonů 15, vizuálně by byl iPhone 17e rozhodně pohlednější. Snad tedy alespoň za rok.
Co však telefon ztrácí na poli displeje, to zvládá vcelku hezky dohnat na poli úložiště. Po loňských 128GB v základu jsme se totiž letos dočkali podstatně příjemnějších 256GB v základní variantě, která navíc stojí na korunu stejně jako loni – tedy 16 990 Kč. Člověk se tak díky tomu může mnohem víc rozvášnit při focení či natáčení videa, potažmo při stahování aplikací, což je super. Dnešní aplikace totiž místem rozhodně nešetří a pokud rádi natáčíte či fotíte, prostor v základu navíc de facto zdarma určitě oceníte. V tomto směru si tedy za mě Apple zaslouží velkou pochvalu, protože navýšení základního úložiště v době, kdy celý svět řeší paměťovou krizi a zdražování, není v žádném případě samozřejmostí, se kterou se počítalo.
Výkonu má na rozdávání
Srdcem novinky je nepřekvapivě čip A19, který Apple poprvé nasadil u iPhonů 17. Drobný háček je však v tom, že ačkoliv nese stejné označení jako čip použitý v „sedmnáctce“, má v reálu o jedno grafické jádro méně, což v řeči čísel znamená 4jádrové GPU namísto 5jádrového. Co se pak týče zbytku čipu, nechybí mu 6jádrové CPU, 16jádrový Neural Engine či či hardwarově akcelerované sledování paprsků, jak píše Apple v technických specifikacích. Čip pak doplňuje 8GB RAM, což je dostatečné množství pro funkce spojené s Apple Intelligence. Ty jsou však v Evropské unii, natožpak v České republice stále dost osekané, takže jde s trochou nadsázky mluvit spíš o jakési předpřípravě ze strany Applu.
Pokud si potrpíte na benchmarková měření, mrknout můžete na výsledky z Geekbench 6, kde v první galerii naleznete měření z iPhone 16e a ve druhé pak porovnání s výsledky z iPhone 17e.
Geekbench 6 - iPhone 16e
GEEKBENCH 6 - IPHONE 17E
Výkonnostní testy jsou nicméně jedna věc a realita druhá a leckdy dost odlišná. V tomto případě ale nějaké zásadní odlišnosti nečekejte, protože mezigenerační zrychlení telefonu je relativně nepatrné jako zlepšení v Geekbench. To jsem si ověřil třeba tak, že stejné aplikace či hry se spouští takřka stejně rychle a to včetně nejrůznějšího načítání a dost podobné si jsou i z hlediska grafiky. V tomto směru si tedy mezigeneračně nějak zásadně určitě nepolepšíte.
Myslím si však, že je to ve výsledku úplně jedno. Svižnost tohoto modelu je totiž při procházení systému a standardním používání doslova srovnatelná s řadou 17 Pro a upřímně řečeno, čip A19 nabízí tolik výkonu, že jej stejně celý nedokážete využít. A to není nic proti vám – nedokáže to totiž prakticky nikdo na světě. Chci tím vlastně říct jen to, že ať budete na telefonu dělat cokoliv, můžete si být jistí tím, že s tím iPhone 17e problém mít nebude a vše běžné zvládne mrknutím oka. Extrémním benefitem je pak, stejně jako u všech ostatních Apple produktů, jistota dlouholeté softwarové podpory. Pokud si tedy dnes iPhone 17e pořídíte, dorazí vám na něj ještě za 5 let nový iOS a je dost pravděpodobné, že vám na něj Apple klidně ještě za 7 let pošle nějakou tu bezpečnostní záplatu.
Fotoaparát je dobrý, leckdy možná až moc
U fotoaparátu se na první pohled žádná revoluce nekoná. Papírově zůstává vše víceméně při starém, nicméně i tak tu je jedna novinka, která dává smysl víc, než by se mohlo zdát. Apple totiž nasadil portréty nové generace, u kterých si můžete hrát nejen s mírou rozostření, ale nově i se zaostřením, a to klidně až po samotném vyfocení. Jinými slovy, když netrefíte fokus přesně podle představ, není to problém, jednoduše ho upravíte dodatečně.
A možná ještě důležitější je jedna zdánlivá drobnost, která ale v praxi udělá velký rozdíl. iPhone 17e totiž konečně zvládá portrétní režim i na zvířatech a obecně objektech, což u předchozí generace chybělo a byla to docela nepříjemná limitace. Pokud tedy často fotíte domácí mazlíčky, tohle je přesně ten typ vylepšení, který oceníte víc než jakékoliv honění megapixelů.
Co se týče hardwaru, k dispozici je 48Mpx hlavní Fusion fotoaparát s ohniskem 26 mm a světelností f/1,6, doplněný o optickou stabilizaci a PDAF ostření. Vedle klasického 1× záběru je k dispozici i 2× přiblížení, které je ale potřeba brát spíš jako výřez z hlavního snímače než plnohodnotný zoom. Video pak zvládá až 4K při 60 fps s podporou Dolby Vision HDR, což je na danou třídu víc než solidní standard.
V praxi jsou fotky při dobrém světle na základní ohnisko přesně takové, jaké byste čekali. Ostré, detailní, s pěkným dynamickým rozsahem a bez výraznějších slabin. Jakmile ale sáhnete po 2× přiblížení, je znát, že jde „jen“ o ořez. U složitějších scén, jako jsou krajiny plné trávy nebo stromů, se detaily začínají slévat a čím dál je objekt, tím víc to vynikne. Naopak u jednodušších nebo bližších motivů dokáže být výsledek překvapivě dobrý a často působí na první pohled velmi líbivě.
A upřímně řečeno, líbivé jsou někdy na můj vkus až moc. V posledních letech si totiž u iPhonů často všímám toho, že zejména „levnější“ modely (tedy vlastně vše vyjma Pro řady) fotí danou scénu leckdy lépe než v reálu vypadá. Všimnout si toho lze třeba při chmurném počasí, kdy vám ale foťák vyfotí nebe skoro až blankytně modré, či když fotíte za tmy, vytáhnete z levného iPhonu na oko líbivější výsledek než z Pro modelu. Háček je však v tom, že Pro model sice udělá škaredější fotku, zato však více realistickou (a samozřejmě s ohledem na technické specifikace foťáku i detailnější a tak podobně). Umělá inteligence pro úpravu fotky v postprodukci tedy i zde běží naplno a realitu se úplně nebojí ohýbat.
Na druhou stranu si ale myslím, že přesně o tom tenhle iPhone 17e je. Nenabízí makro, ProRAW ani další pokročilé vychytávky, ale cílová skupina je ve výsledku ani nepotřebuje. Místo toho dostane spolehlivý fotoaparát, který bez větší námahy zvládne hezké momentky a nově i povedené portréty třeba vašich psů nebo koček. A to je přesně to, co od něj většina lidí čeká. Přeci jen, bavíme se o telefonu, který má být vstupenkou do světa iPhonů či zařízením pro nenáročné uživatele. A těm dle mého jde primárně o hezkou fotku, kterou se pochlubí rodině, ne o přehnanou realističnost.
Výdrž a nabíjení
S trochou nadsázky se dá říci, že nabíjení je dost možná nejzářivější novinkou iPhonu 17e, protože zde Apple udělal dle mého největší progres. Konkrétně jsme se dočkali nasazení MagSafe, který iPhonu 16e bůhvíproč chyběl. Mnoho uživatelů sice loni tento krok Applu omlouvalo tím, že MagSafe v telefonu není potřeba, když je v krytu, avšak opomíjelo fakt, že kvůli jeho absenci není k dispozici ani rychlejší bezdrátové nabíjení, které se tak u předešlé generace zaseklo na 7,W. To se však letos změnilo.
Díky nasazení MagSafe totiž dokážete iPhone 17e nabíjet konečně bezdrátově až 15W, což uživatelský komfort zásadně zlepšuje a z tohoto typu nabíjení dělá zajímavější možnost pro uživatele. Záměrně přitom nepíšu nic o „rovnocenném parťákovi pro kabel“, protože na ten stále ani zdaleka nedosahuje. Při kabelovém nabíjení se totiž dá nárazově dostat až na nějakých 27W, přičemž stabilně se pak nabíjení pohybuje kolem 25W až takřka do konce.
Díky tomu se tak dá kabelem dostat například na tyto hodnoty, kdy :
- 00:00 – 20 %
- 00:10 – 38 %
- 00:30 – 70 %
- 00:40 – 79 %
- 00:55 – 86 %
- 1:00 – 89 %
- 1:10 – 93 %
- 1:20 – 97 %
- 1:34 – 100 %
Kabelové nabíjení je tedy stále jasným favoritem a bezdrát se hodí zejména pro chvíle, kdy máte prostě a dobře čas – tedy třeba na nabíjení v autě při delší cestě, pro nabíjení přes noc či třeba v kanceláři v práci. I zde však mohlo být líp vzhledem k tomu, že všechny iPhony 17 představené na podzim podporují Qi2.2 a tedy až 25W bezdrátové nabíjení, které by kabel u iPhonu 17e dorovnalo. Chápu ale, že by bylo docela zvláštní, kdyby Apple jeden rok MagSafe a tedy rychlejší formu bezdrátového nabíjení úplně vynechal, aby jí v dalším roce nasadil hned v top verzi.
Pokud vás pak zajímá výdrž, zde není upřímně co řešit. Pokud jste zvyklí na relativně aktivní používání telefonu ve formě volní několik hodin denně, zpráv, procházení internetu a tak podobně, počítejte s tím, že jeden pracovní den vám vydrží. Já iPhone 17e používal týden místo primárního iPhonu 17 Pro a zatímco u Pro modelu končívám den zhruba se 30 %, u iPhonu 17e mi i po aktivnějším dnu zbývalo večer kolem 10 až 15 %. To sice není nějaká závratná rezerva, na druhou stranu ani vyloženě průšvih. O víkendu, kdy se místo práci věnuji primárně rodině, pak nebyl problém končit den s 50 % baterie. Z hlediska výdrže vás tedy tlačit bota určitě nebude a ohledně nabíjení tomu je zrovna tak.
Resumé
I po zhruba 10 dnech intenzivního testování je hodnocení iPhone 17e vlastně docela složité. Na jednu stranu je totiž u něj vidět, že se Apple zčásti poučil z chyb, které udělal u jeho předchůdce, ať už se bavíme o nasazení MagSafe a tedy rychlejšího nabíjení nebo třeba o vyšším základním úložišti. Na druhou stranu jsou tu však stále věci, které prostě u mobilu za 16 990 Kč v roce 2026 nedávají úplně smysl. Nejvíce bijící do očí je určitě displej a to nejen skrze jeho obnovovací frekvenci, ale i tloušťku rámečků či výřez v displeji. Potěšil by ale třeba i lepší přední foťák, který se mezigeneračně vůbec nezměnil, nebo alespoň prodloužení výdrže baterie.
iPhone 17e je tedy za mě osobně určitě lepší než loňský iPhone 17e, přesto je však dost obtížné jej při pohledu na zbytek portfolia Applu doporučit k nákupu. Jasně, druhým nejlevnějším iPhonem řady 17 je o celých 6 000 Kč dražší základní iPhone 17, takže se určitě nebavíme o zanedbatelném rozdílu. Na druhou stranu, za těchto 6 000 Kč navíc toho dostanete zatraceně hodně – dokonce dle mého názoru skoro až nepoměrně víc než je příplatek.
iPhone 17e tak lze doporučit primárně uživatelům, kteří chtějí zkrátka a dobře nový, spolehlivý telefon od Applu, počítají u něj s dlouholetou softwarovou podporou a o nic víc jim primárně nejde. Lepší volbou pro mnoho uživatelů totiž může ve výsledku být i použitý iPhone 15 Pro, který seženete za dost podobnou cenu, byť samozřejmě s určitou mírou opotřebení a tedy například částečně degradovanou baterií. Podtrženo, sečteno – z novinky se určitě hit nestane, byť je rozhodně lepší než to, co ukázal loni.
