Jak rychle lze kabelem nabíjet iPhone 17e? Změřili jsme to a zde je výsledek

Když Apple před pár týdny světu představil nový iPhone 17e, leckoho technickými specifikacemi docela zklamal. Nedočkali jsme se totiž předpovídaného Dynamic Islandu, mírného zaoblení hran po vzoru iPhonů 16 a podle papírových technických specifikací vlastně ani žádných zásadních upgradů na poli fotoaparátu, výkonu či výdrže baterie. Protože však vím, že Apple produkty jsou leckdy o detailech, které kalifornský gigant bůhvíproč nezdůrazňuje, s jakýmkoliv větším hodnocením tohoto telefonu raději vyčkávám až do recenze, která na našem magazínu vyjde už tento víkend. Už nyní vám však dám alespoň trochu nahlédnout pod pomyslnou pokličku testů, které kvality novinky pozvolna odhalují. Chybět mezi nimi samozřejmě nesmí ani test nabíjení baterie pomocí kabelu. Pro úplnost se pak sluší dodat, že iPhone 16e a 17e mají baterie se zcela stejnou kapacitou, takže je jejich srovnání nabíjení určitě na místě.
Za poslední roky jsme si totiž tak nějak zvykli, že Apple nabíjecí rychlost přes kabel u iPhonů pozvolna zvyšuje (respektive zvyšuje maximální watty, které jsou iPhony při nabíjení schopné „pojmout“), avšak moc o této skutečnosti neinformuje. O to zvědavější jsem tak byl na to, jak kabelové nabíjení dopadne zde, když jsme se v případě pohodlnějšího bezdrátového nabíjení dočkali zlepšení z 7,5W na 15W díky nasazení podpory MagSafe. A v případě kabelu se zlepšovalo také, byť docela nepatrně.
Stejně jako loni jsem odběr telefonu jsem pak sledoval přes měřák pro lepší přehled o tom, kdy využije jaké množství wattů. Nabíjení probíhalo pomocí adaptéru FIXED GaN s maximálním příkonem 100W. Samozřejmě je třeba brát v potaz to, že maximální odběr má telefon ve chvíli, kdy je jeho baterie nejvíc vybitá, přičemž postupem času se odběr nebo chcete-li příkon snižuje. Telefon jsem nabíjel dvakrát, abych si ověřil stabilitu nabíjení, přičemž jednou se nabíjelo z 0 na 100 %, podruhé pak z 20 na 100 %. A musím říci, že výsledky mě docela potěšily, protože byly lepší než loni. Zatímco iPhone 16e jsem dokázal kabelem nabít za 1 hodinu a 45 minut, iPhone 17e se podařil nabít o 5 minut rychleji, což je na jednu stranu sice relativně zanedbatelný rozdíl, na druhou stranu však v situacích, kdy člověk potřebuje nabít telefon opravdu rychle za krátký čas, každá tato minutka k dobru pomůže.
Z hlediska příkonu se začátek testu iPhonu 17e nelišil od loňska. Měřák tedy i u novinky ukazoval prakticky od začátku odběr pohybující se kolem 27W, což je hodně slušné. Postupem času, jak se baterie nabíjí, však samozřejmě rychlost nabíjení zpomaluje, a právě v tomto směru se ukázal iPhone 17e mezigeneračně o něco málo silnější. Zatímco iPhone 16e totiž začal odebírat po zhruba 30 % „jen“ kolem 22W, iPhone 17e při stejné úrovni odebíral stále kolem 25W, kde si evidentně dokázal nahnat pár minut k dobru.
I díky relativně vysokému odběru i při vyšší úrovni nabití tak zvládnete iPhone 17e nabít kabelem s dostatečně výkonnou nabíječkou z 0 na 50 % nikoliv za 30 minut, jak píše Apple na svém webu, ale dle mého měření za nějakých 25 minut. Za 30 minut jsem se pak dostal dokonce na 61 %. Možná ještě zajímavějšího výsledku jsem pak dosáhl při měření započatém při úrovni baterie na 20 %. U toho mi totiž 30 minut stačilo na nabití z 20 na 70 %, což je zajímavé hlavně vzhledem k tomu, že s vyšším nabitím baterie zpomaluje rychlost jejího nabíjení. I tak ale dokážete za 30 minut stále relativně solidně nabitý iPhone „nakrmit“ na skoro tři čtvrtě kapacity baterie za půl hodiny, což je super.
Rychlost nabíjení, respektive pak odběr W, začal citelněji klesat až někde kolem 85 % baterie, kde se nabíjení pohybovalo kolem 15W a setrvale klesalo. Poslední jednotky procent se pak nabíjely zhruba 2 až 3 W, což byl vzhledem k předešlým výsledkům vcelku vtipný kontrast. Jen pro představu, poslední 3 % jsem nabíjel nějakých 14 minut, zatímco za pouhých 10 minut na začátku nabíjení jsem byl schopen telefon nabít z 20 na 38 %. Řízení rychlosti nabíjení je tu tedy zcela evidentní a dobře fungující.
Podtrženo, sečteno – ač se Apple zlepšením kabelového nabíjení u iPhonu 17e nechlubí, zřejmě díky kombinaci nového iOS a modernějšího čipu řady A se mu i na tomto poli povedlo mírně zrychlit. Jasně, jak píšu i výše, nebavíme se o žádném skokovém zlepšení, nicméně i to málo na konci dne dokáže uživatelský komfort mírně zvýšit. Osobně jsem tedy za tento upgrade docela rád, byť jedním dechem dodávám, že se samozřejmě nejedná o věc, která by měla člověka přimět k upgradu. Těch pár minut rychlosti navíc totiž rozhodně must-have vylepšení není.