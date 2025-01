Unikla přesná tloušťka a cena chystaného iPhonu 17 Air! Půjdete do něj?

Jedním z nejzajímavějších Apple produktů letoška by měl být podle všeho zbrusu nový iPhone 17 Air, kterým se Apple pokusí oživit své portfolio telefonů. To se totiž v posledních letech potýká s tím, že ne každý model v něm se mezi uživateli těší velké popularitě. Zatímco řada Pro boduje dlouhodobě ve velkém a i základní iPhony jsou oblíbené, modely Plus a předtím mini prodejně nezáří. Poté, co kalifornský gigant před lety zařízl mini, tak plánuje v letošním roce totéž udělat i u modelu Plus, na jehož místo dosadí nový, doposud neokoukaný model.

Řeč není o ničem jiném než právě o iPhonu 17 Air či Slim, který by měl vynikat zejména svým supetenkým tělem v kombinaci s novým designem. O telefonu se toho sice zatím příliš mnoho neví, nicméně z útržků, které jsou v tuto chvíli k dispozici, je známo například to, že u něj Apple počítá s hliníkovým šasi, foťákem s jedním objektivem či displejem se zmenšeným Dynamic Islandem. Ohledně tloušťky telefonu sice doposud panovaly nejrůznější dohady, nicméně spolehlivý jihokorejský portál Sisa Journal přišel před pár hodinami s tím, že Apple u iPhonu 17 Air cílí na tloušťku maximálně 6,25 milimetrů, což je jen pro představu o 20 % méně než jak tlusté jsou nyní iPhony 16 a dokonce o 25 % méně, než jak tlusté jsou iPhony 16 Pro.

Prvenství v nejmenší tloušťce drží v současnosti iPhone 6 se svými 6,9 milimetry, které by tedy měl model 17 Air překonat opravdu suverénním způsobem. A co víc – i přes toto prvenství a řadu dalších technických zajímavostí jej má být Apple schopen nabízet za poměrně atraktivní cenu. Ačkoliv se podle zdrojů nemá jednat vyloženě o náhradu za iPhone 16 Plus, byť například jeho 6,9“ displej bude v leckom evokovat, že o nástupce „pluska“ jde, Apple má telefon prodávat za 899 dolarů – tedy cenu, za kterou nyní nabízí i iPhone 16 Plus. V České republice by se tedy mohla cena novinky pohybovat kolem 26 990 Kč.