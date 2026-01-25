Zavřít reklamu

5 tipů, které na iPhonu s iOS 26 určitě oceníte

iPhone
Amaya Tomanová
Nastavení délky odložení budíku

Pokud jste někdy přemýšleli, proč iPhone nabízí u odložení budíku právě devět minut, odpověď je v historii. V analogových hodinách nebylo snadné nastavit přesně deset minut, a tak se ustálilo devítiminutové odložení, které Apple zachoval i v digitální éře. S iOS 26 ale konečně získáváte možnost přizpůsobit si délku odložení podle sebe. Stačí otevřít aplikaci Hodiny, vybrat konkrétní budík a dole klepnout na Interval odložení. Interval si pak můžete nastavit od jedné do patnácti minut.

iOS 26 budik moznosti odlozeni 1 iOS 26 budik moznosti odlozeni 1
iOS 26 budik moznosti odlozeni 2 iOS 26 budik moznosti odlozeni 2
iOS 26 budik moznosti odlozeni 3 iOS 26 budik moznosti odlozeni 3
iOS 26 budik moznosti odlozeni 4 iOS 26 budik moznosti odlozeni 4
Kopírování jen části textové zprávy

V iOS 26 už nemusíte kopírovat celé zprávy, pokud potřebujete jen malý úryvek – třeba heslo nebo ověřovací kód. Stačí v aplikaci Zprávy podržet prst na konkrétní bublině, zvolit Vybrat a poté pomocí posuvníků označit přesně tu část textu, kterou chcete zkopírovat.

Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
iOS 26 Zprav kopirovat cast textu 3 iOS 26 Zprav kopirovat cast textu 3
iOS 26 Zprav kopirovat cast textu 4 iOS 26 Zprav kopirovat cast textu 4
Odhad doby nabíjení baterie

Při připojení iPhonu k nabíječce vám uzamčená obrazovka nově zobrazí, za jak dlouho se telefon dostane na 80 % a na 100 %. Uvidíte například údaj „13m na 80 %“ nebo „1h 8m na 100 %“ přímo pod časem a ukazatelem baterie. Podrobnější přehled je dostupný také v Nastavení > Baterie, což vám usnadní plánování rychlého nabíjení před cestou ven.

iOS 26 sprava baterie 3 iOS 26 sprava baterie 3
prodlouzeni vydrze baterie ios15 26 prodlouzeni_vydrze_baterie_ios15_26
iOS 26 sprava baterie 4 iOS 26 sprava baterie 4
iOS 26 sprava baterie 7 iOS 26 sprava baterie 7
iOS 26 sprava baterie 8 iOS 26 sprava baterie 8
iOS 26 sprava baterie 1 iOS 26 sprava baterie 1
iOS 26 sprava baterie 6 iOS 26 sprava baterie 6
iOS 26 sprava baterie 2 iOS 26 sprava baterie 2
iOS 26 sprava baterie 5 iOS 26 sprava baterie 5
Vlastní pozadí v konverzacích

iOS 26 umožňuje nastavit každé konverzaci v aplikaci Zprávy její vlastní vizuální styl. Stačí otevřít chat, klepnout nahoře na jméno nebo název skupiny a zvolit Pozadí. Na výběr jsou barvy, přechody, fotografie nebo motivy vygenerované pomocí Image Playground.

iOS 26 Zpravy zmena pozadi 4 iOS 26 Zpravy zmena pozadi 4
iOS 26 Zpravy zmena pozadi 3 iOS 26 Zpravy zmena pozadi 3
iOS 26 Zpravy zmena pozadi 2 iOS 26 Zpravy zmena pozadi 2
iOS 26 Zpravy zmena pozadi 4 iOS 26 Zpravy zmena pozadi 4
iOS 26 Zpravy zmena pozadi 3 iOS 26 Zpravy zmena pozadi 3
HDR snímky obrazovky

Nově se snímky obrazovky pořizují v HDR, takže věrněji odpovídají tomu, co skutečně vidíte na displeji – jas, kontrast i detaily zůstanou zachovány. Pokud vám HDR nevyhovuje, snadno ho vypnete v Nastavení > Obecné > Záznam obrazovky.

iOS 26 screenshoty v HDR 1 iOS 26 screenshoty v HDR 1
iOS 26 screenshoty v HDR 2 iOS 26 screenshoty v HDR 2
iOS 26 screenshoty v HDR 3 iOS 26 screenshoty v HDR 3
