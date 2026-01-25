5 tipů, které na iPhonu s iOS 26 určitě oceníte

Nastavení délky odložení budíku
Pokud jste někdy přemýšleli, proč iPhone nabízí u odložení budíku právě devět minut, odpověď je v historii. V analogových hodinách nebylo snadné nastavit přesně deset minut, a tak se ustálilo devítiminutové odložení, které Apple zachoval i v digitální éře. S iOS 26 ale konečně získáváte možnost přizpůsobit si délku odložení podle sebe. Stačí otevřít aplikaci Hodiny, vybrat konkrétní budík a dole klepnout na Interval odložení. Interval si pak můžete nastavit od jedné do patnácti minut.
Kopírování jen části textové zprávy
V iOS 26 už nemusíte kopírovat celé zprávy, pokud potřebujete jen malý úryvek – třeba heslo nebo ověřovací kód. Stačí v aplikaci Zprávy podržet prst na konkrétní bublině, zvolit Vybrat a poté pomocí posuvníků označit přesně tu část textu, kterou chcete zkopírovat.
Odhad doby nabíjení baterie
Při připojení iPhonu k nabíječce vám uzamčená obrazovka nově zobrazí, za jak dlouho se telefon dostane na 80 % a na 100 %. Uvidíte například údaj „13m na 80 %“ nebo „1h 8m na 100 %“ přímo pod časem a ukazatelem baterie. Podrobnější přehled je dostupný také v Nastavení > Baterie, což vám usnadní plánování rychlého nabíjení před cestou ven.
Vlastní pozadí v konverzacích
iOS 26 umožňuje nastavit každé konverzaci v aplikaci Zprávy její vlastní vizuální styl. Stačí otevřít chat, klepnout nahoře na jméno nebo název skupiny a zvolit Pozadí. Na výběr jsou barvy, přechody, fotografie nebo motivy vygenerované pomocí Image Playground.
HDR snímky obrazovky
Nově se snímky obrazovky pořizují v HDR, takže věrněji odpovídají tomu, co skutečně vidíte na displeji – jas, kontrast i detaily zůstanou zachovány. Pokud vám HDR nevyhovuje, snadno ho vypnete v Nastavení > Obecné > Záznam obrazovky.