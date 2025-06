Únik ochranných skel pro iPhone 17 Air odhalují zajímavou změnu!

iPhone 17 Air je bezesporu jedním z nejočekávanějších mobilů letošního roku. A vzhledem k tomu, jak moc se o něm v posledních týdnech a měsících hovoří, se tomuto faktu vlastně ani absolutně nedá divit. Pomyslný olej do ohně zájmu navíc nyní přilil leaker Majin Bu, který se svém účtu na X zveřejnil fotografii ochranného skla určeného pro chystaný iPhone 17 Air, která ukazuje drobné přemístění předního fotoaparátu. A to by mohlo znamenat, že Apple u modelu 17 Air „přehází“ věci pod kapotou.

Zatímco u iPhonů posledních generací je přední kamerka umístěna vpravo od Dynamic Islandu, v případě iPhonu 17 Air se podle fotky od leakera vystupujícího pod přezdívkou Majin Bu přesouvá nalevo. Samotný Dynamic Island tak zůstává, ale výřez pro kameru se posouvá, což je po letech vizuální stability nezvyklé.

Fotky krycích skel pro iPhone 17 (Air/Pro) iphone 17 Air screen protector 1 iphone 17 Air screen protector 2 iphone 17 Air screen protector 3 Vstoupit do galerie

Změna přitom není vidět u žádného jiného modelu letošní řady. iPhone 17, 17 Pro i 17 Pro Max podle dosavadních renderů, ale i otvorů v ochranných sklech na snímku, drží kameru napravo, jak jsme zvyklí. Proč by tedy Apple pozici měnil jen u Airu?

Nejpravděpodobnějším důvodem je extrémně tenké tělo, které má být podle dosavadních informací rekordních 5,5 mm v nejtenčím místě. Takto tenký design nutně vyžaduje přeskládání vnitřních komponentů, mezi které patří i moduly Face ID a přední kamera. A pokud zkrátka nezbylo místo napravo, Apple ji mohl jednoduše přesunout na druhou stranu.

Fotogalerie iPhone 17 Air v ruce 1 iPhone 17 Air v ruce 2 iPhone 17 Air v ruce 3 iPhone 17 Air v ruce 4 Vstoupit do galerie

Zajímavé je také to, že všechny modely řady iPhone 17 mají dostat novou 24Mpx přední kameru, což je posun oproti stávající 12Mpx. Samotné navýšení rozlišení ale pozici kamery měnit nemusí, respektive to naznačuje, že u ostatních modelů zůstává vše při starém. Tím spíš to vypadá, že za změnou stojí opravdu specifický design tenkého Airu.

Apple by měl iPhone 17 Air představit tradičně na podzim, a pokud se úniky potvrdí, bude zajímavé sledovat, jestli posun kamery nějak ovlivní používání, potažmo videohovory nebo selfie fotky. Nechme se tedy překvapit, jak vše nakonec dopadne.