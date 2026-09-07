Konec jedné éry. Tim Cook nebude na největší Keynote roku, Apple má jasný důvod

Když se ve středu 9. září rozběhne letošní nejočekávanější Apple Keynote, bude na ní něco na první pohled trochu zvláštního. Tim Cook totiž sice osobně dorazí do Apple Park a bude přítomen promítání předtočené prezentace, v samotném videu se však podle nejnovějších informací vůbec neobjeví. Apple tím udělá další velmi výraznou tečku za Cookovou érou a zároveň definitivně postaví do centra pozornosti svého nového CEO John Ternuse.
Informaci přinesl reportér Mark Gurman z Bloombergu, podle jehož zdrojů je absence Cooka z prezentace naprosto záměrná. Apple měl celé předání vedení pečlivě naplánovat tak, aby se právě Ternus stal novou tváří společnosti, skládacího iPhone a všech dalších produktů, které Apple v následujících letech představí. Pokud by však Cook v prezentaci dostal výraznější prostor, mohlo by to podle Gurmanových informací tento přechod zbytečně oslabit. Tim Cook přitom odešel z pozice CEO teprve 1. září po patnácti letech v čele Apple. Ze společnosti ale rozhodně nezmizel, naopak stal se jejím výkonným předsedou a nadále v ní bude mít velmi důležitou roli. Hlavní tváří Apple směrem k veřejnosti už ale bude John Ternus.
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První obrovská zkouška pro Ternuse
Nutno přitom říci, že před novým šéfem kalifornského giganta je nelehký úkol. Ternus totiž přebírá Apple jen několik dní před jednou z nejdůležitějších Keynote za poslední roky. Ve středu má totiž společnost kromě iPhone 18 Pro a dalších novinek představit svůj historicky první skládací iPhone, pro který se zatím nejčastěji používá označení iPhone Ultra. Právě Ternus se tak má stát člověkem, kterého si veřejnost s touto novou produktovou érou spojí.
Ostatně, sám nový CEO už minulý týden zaměstnancům napsal, že Apple čeká „obrovské“ uvedení nových produktů, které má být podle jeho slov fenomenální. A teď už je díky informacím Gurmana mnohem jasnější, proč se do jeho propagace pouští právě on. Apple jednoduše nechce, aby největší novinku nové éry prezentoval šéf té předchozí.
Pro nás coby dlouholeté fanoušky Apple to každopádně může být docela nezvyklý pohled. Cook se totiž stal za patnáct let neodmyslitelnou součástí velkých prezentací společnosti a jeho úvodní „Good morning“ patřil k Apple Keynote prakticky stejně jako samotné představování nových iPhone. Ve středu se tak nebude měnit pouze nabídka produktů. Poprvé naplno uvidíme také nový Apple pod vedením Johna Ternuse. A skutečnost, že Apple nechá Tim Cook úplně mimo samotnou prezentaci, ukazuje, jak moc chce dát světu najevo, že předání moci už skutečně proběhlo. Osobně si však tak trochu myslím, že se nám, skalním fanouškům, po Timovi minimálně v prvních minutách Keynote bude tak trochu stýskat.