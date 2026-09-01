Tim Cook po 15 letech končí jako CEO Apple. Zaměstnancům poslal emotivní dopis a vyzdvihl svého nástupce

Tim Cook má za sebou poslední den ve funkci CEO Apple. Po dlouhých 15 letech, během kterých se z Apple stala ještě podstatně větší společnost než za éry Steve Jobs, předává od dnešního dne její vedení John Ternus. Ještě před svým odchodem však Cook rozeslal všem zaměstnancům osobní dopis, ve kterém se s nimi rozloučil, poděkoval jim za společné roky a zároveň dal poměrně jasně najevo, že budoucnosti Apple pod novým vedením věří.
Úspěch Apple připsal zaměstnancům
Cook hned na začátku přiznal, že sice vždy věděl, že tento den jednou přijde, přesto je pro něj těžké uvěřit, že skutečně nastal. Zaměstnancům poděkoval nejen za podporu v posledních dnech, ale především za možnost vést Apple po tak dlouhou dobu.
Zajímavé je, že úspěchy své éry nepřipsal sobě, ale právě lidem uvnitř společnosti. Podle Cooka je Apple výjimečný především svou kulturou a přesvědčením zaměstnanců, že produkty, které vytvářejí, mají skutečný význam. Připomněl přitom dokonce slavný výrok Steve Jobs o tom, že cílem je zanechat „stopu ve vesmíru“. A že Cookova éra byla úspěšná, dokazují i čísla. Za jeho působení v čele společnosti vzrostla hodnota Apple o více než 4 biliony dolarů a cena jeho akcií o více než 2000 %. Cook přitom nastoupil do funkce CEO v roce 2011 jako nástupce Steve Jobs.
John Ternus dostal obrovskou pochvalu
Velkou část svého rozloučení Cook věnoval také John Ternus, který se dnes, 1. září, oficiálně ujímá vedení Apple. A na jeho adresu rozhodně nešetřil chválou. Cook uvedl, že jen málokdo rozumí tomu, co je potřeba k vytváření produktů měnících svět, tak dobře jako právě Ternus. Zároveň napsal, že mu předává vedení s obrovským klidem a na jeho působení v čele společnosti se těší.
Ternus pracuje pro Apple už od roku 2001 a v posledních letech zastával pozici senior viceprezidenta pro hardwarové inženýrství. Pod jeho dohled tak spadal vývoj prakticky celého hardwarového portfolia společnosti.
Tim Cook přitom z Apple úplně neodchází. Nově bude působit jako výkonný předseda a nadále se bude věnovat některým důležitým záležitostem společnosti, mimo jiné vztahům s americkou administrativou a Čínou. Končí tedy jedna opravdu dlouhá kapitola historie Apple. Cook převzal společnost v nesmírně složité situaci po Steve Jobs a během následujících 15 let z ní vybudoval ještě podstatně větší byznys. Od dnešního dne je ale Apple John Ternus. A vzhledem k tomu, že už 9. září má představit iPhone 18 Pro a vůbec první skládací iPhone, čeká jej coby nového CEO skutečně ostrý start.
Celý dopis si můžete přečíst níže:
Týme,
Dnes je můj poslední den ve funkci CEO společnosti Apple. Je to okamžik, o kterém jsem vždy věděl, že jednoho dne přijde, a přesto je těžké uvěřit, že už nastal a že píšu tato slova. Miluji tuto společnost i tým, který za ní stojí, a nemohl jsem nechat tento den uplynout, aniž bych vám poslal pár řádků: abych vám řekl, jak jsem vděčný za všechnu náklonnost, kterou jste mi projevili, za to, jak jste každý den přicházeli a dávali do práce sami sebe, a především za životní privilegium sloužit jako váš lídr.
Pravda je taková, že ať už se o mém úspěchu dá říct cokoli, vím, že za něj vděčím vám. Dokázali jste ze mě dostat to nejlepší. Za celý svůj život jsem nikdy neviděl ani nebyl součástí tak mimořádného týmu lidí a každý den vidím další příklady toho, jak výjimeční jste.
Na Applu je něco skutečně zvláštního. Nejvíce jsem hrdý na to, co žádná výroční zpráva nikdy nedokáže zachytit. Toto místo je důkazem, že kultura vítězí nade vším. Sdílíme přesvědčení, že na tom, co tvoříme, záleží, a že máme příležitost i odpovědnost zanechat svět lepší, než jaký jsme ho našli. Tento smysl je součástí toho, co dělá Apple výjimečným. Apple jej pomáhá rozvíjet, ale věřím, že žil v každém z vás dávno předtím, než jste sem přišli. Právě on vás do této společnosti přivedl a dál pohání práci, kterou každý den děláte. Společně jsme vytvořili něco mnohem většího, než by si kdokoli z nás dokázal představit nebo uskutečnit sám. A to je tajemství našeho úspěchu. Vzájemně ze sebe dostáváme to nejlepší. Pozvedáme jeden druhého. Díky tomu, kým jsme a čemu věříme, díky tomu, čeho si ceníme a jak se díváme na svět, jsme mohli zanechat svou „stopu ve vesmíru“, jak to kdysi popsal Steve. Jaké máme štěstí. Jaké štěstí mám já.
Jak víte, z Applu neodcházím. Odcházím však z role, kterou jsem hluboce miloval. Tato práce mi bude chybět způsoby, které si teprve začínám dokázat představit, i když jsem se svým rozhodnutím zcela smířený. Bude mi chybět vás vést a být s vámi na každém kroku, zároveň mě ale nesmírně uklidňuje, že předávám kormidlo někomu tak brilantnímu, skvělému a schopnému, jako je John. Jen málo lidí rozumí tomu, co je potřeba k vytváření produktů, které mění svět, tak jako John, a z jeho vedení nemohu být nadšenější.
Doufám, že víte, jak moc si vás vážím a jakou ctí pro mě bylo být vaším CEO. Ze všeho nejvíc doufám, že budete i nadále hrdí na to, že jste součástí tohoto pozoruhodného místa, kterému říkáme Apple, a že mu vždy dáte to nejlepší ze sebe. Když do této práce vnášíme celé své já, s péčí jeden o druhého i o lidi, kterým sloužíme, neexistuje hranice toho, jak hluboký rozdíl můžeme udělat.
Těším se, že vás budu vídat ve své nové roli v Apple Parku i po celém světě.
Se vším, co mám, a vším, čím jsem, jsem vždy
váš,
Tim