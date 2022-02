Apple ve velkém zvyšuje ve své domovině platy svým zaměstnancům

Je tomu jen pár dní, co svět obletěly zprávy o nových zaměstnaneckých benefitech, které si Apple připravil pro své zaměstnance a už tu máme další zprávy podobného charakteru. S těmi přišla jako první agentura Bloomberg, které se podařilo zjistit, že kalifornský gigant ve velkém zvyšuje zaměstnancům ve své domovině platy.

Podle informací, které pochází přímo z Applu, se platy zvyšují primárně v maloobchodních prodejnách a to od dvou do deseti procent v závislosti na postu, ale i lokalitě obchodu. Zvýšení se zároveň dle všeho týká jen zaměstnanců, kteří v Applu začali pracovat před rokem 2020, takže lze zvýšení platů vnímat do jisté míry jako jakýsi bonus za věrnost, kterou zaměstnanci prokázali Applu v průběhu pandemie koronaviru. Pravdou je nicméně i to, že je zvýšené platu zcela určitě do jisté míry kompenzací neustále zrychlující se inflace po celém světě, USA nevyjímaje.