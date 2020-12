Zaměstnanci Googlu budou mít homeoffice do podzimu příštího roku

Práce z domova není v dnešní době nikterak neobvyklá. Když propukla pandemie koronaviru, k tomuto kroku se odhodlala většina společností, Google nevyjímaje. Pokud jde konkrétně o tuto společnost, zaměstnanci se do práce jen tak nepodívají. V e-mailu jim totiž bylo oznámeno, že pracovat z domova budou do podzimu příštího roku. To tedy znamená celkem rok a půl homeoffice (pokud nebude tato doba prodloužena).