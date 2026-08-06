Apple udělal obří chybu. Bývalí zaměstnanci měli roky přístup k tajným dokumentům

Apple je známý tím, že své chystané produkty střeží téměř jako státní tajemství. O to překvapivější jsou nové informace serveru The Information, podle kterých měli někteří bývalí zaměstnanci společnosti ještě dlouho po odchodu přístup k důvěrným interním dokumentům přes svůj osobní iCloud. V některých případech jim dokonce chodila upozornění na nové změny v těchto souborech.
Důvod je poměrně nečekaný. Apple totiž zaměstnancům doporučuje používat pro pracovní iCloud jejich osobní Apple účet. Firma jim poskytne 2TB úložiště, které mohou propojit se svým stávajícím účtem, aby nemuseli nosit dvě zařízení. Problém je v tom, že při odchodu ze společnosti sice Apple odebere přístup ke spravované pracovní složce, některé sdílené dokumenty ale mohou zůstat uložené v osobním iCloudu bývalého zaměstnance. Podle bývalých zaměstnanců, se kterými The Information mluvil, šlo například o dokumenty týkající se připravovaných keynote nebo vývoje dosud nepředstavených produktů. Někteří z nich uvedli, že se soubory raději vůbec nemanipulovali, protože se obávali, že by tím na sebe upozornili Apple.
Celá kauza přichází v době, kdy Apple vede soudní spor s OpenAI a obviňuje některé bývalé zaměstnance z neoprávněného nakládání s obchodními tajemstvími. Společnost ale zdůraznila, že oba případy spolu nesouvisí. Podle jejího vyjádření se žaloba týká údajného úmyslného odcizení důvěrných informací, nikoliv dokumentů, které zůstaly dostupné kvůli fungování iCloudu. Apple zároveň uvedl, že bývalé zaměstnance za neúmyslně ponechané soubory v osobním iCloudu nežaluje.
Celá situace je poměrně paradoxní. Právě Apple totiž dlouhodobě staví svou image na bezpečnosti a ochraně soukromí. Nyní se ale ukazuje, že jeho interní systém sdílení dokumentů přes iCloud zřejmě nebyl při ukončování pracovního poměru tak důsledný, jak by se od společnosti podobného formátu očekávalo. Tím spíš, když se nyní kvůli únikům informací vytrvale soudí například s jedním z nejlepších leakerů posledních let Jonem Prosserem.