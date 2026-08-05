Volvo končí s technologií, kterou známe z iPhone už od roku 2020. Zákazníkům vrací peníze

Pokud vlastníte novější iPhone Pro nebo iPad Pro, je dost možné, že technologii LiDAR používáte téměř každý den, aniž byste o tom věděli. Překvapivé proto je, že právě s ní se nyní rozhodlo definitivně rozloučit Volvo. Švédská automobilka totiž oznámila, že ve svých elektromobilech EX90 a ES90 končí s LiDAR senzorem, který měl vozům přinést řadu zajímavých funkcí, a zákazníkům, kteří si za něj zaplatili, začne vyplácet kompenzace.
Za rozhodnutím stojí především konec spolupráce s americkou společností Luminar, která LiDAR senzory dodávala. Volvo zároveň potvrdilo, že všechny plánované funkce využívající tuto technologii byly zrušeny a do vozů už nikdy nedorazí. V některých zemích proto zákazníci dostanou finanční náhradu. Například v Norsku činí kompenzace 18 000 norských korun, tedy zhruba 38 tisíc korun.
Volvo přitom mělo s pomocí LiDARu nabídnout pokročilé bezpečnostní funkce. Technologie měla vozu například umožnit lépe rozpoznávat překážky na velkou vzdálenost i za tmy, v hustém dešti nebo mlze, kdy samotné kamery ztrácejí účinnost. Automobilka dále slibovala přesnější detekci chodců, cyklistů či zvířat a do budoucna také podporu pokročilejších forem autonomního řízení. Právě tyto funkce ale nyní definitivně ruší, protože LiDAR z nových vozů zcela mizí.
Pro Apple uživatele skrytá zbraň
LiDAR, tedy technologie využívající laserové paprsky k vytvoření velmi přesné trojrozměrné mapy okolí, je přitom fanouškům Apple dobře známá. Poprvé se objevila v iPadu Pro v roce 2020 a krátce nato také v iPhone 12 Pro. Na rozdíl od automobilů ale neslouží k autonomnímu řízení. Apple ji totiž využívá především pro rychlejší a přesnější automatické ostření při fotografování za špatného světla, pořizování kvalitnějších nočních portrétů, měření vzdáleností a rozměrů objektů v aplikaci Měření nebo pro výrazně přesnější fungování aplikací rozšířené reality. Díky LiDARu také dokáže iPhone během několika sekund vytvořit velmi přesný 3D model místnosti nebo správně umístit virtuální objekty do reálného prostoru.
Rozhodnutí Volvo každopádně neznamená, že by LiDAR byl slepou vývojovou větví. Spíš ukazuje, že jeho využití v automobilovém průmyslu je mnohem složitější, než se původně očekávalo. Automobilka se potýkala nejen s problémy svého dodavatele, ale také s vývojem softwaru, který měl data z laserového senzoru efektivně využívat. Zatímco tedy Volvo od této technologie ustupuje, Apple na ni dál sází u svých nejvybavenějších iPhonů a iPadů, kde už dnes přináší velmi praktické využití při fotografování, měření i rozšířené realitě. A dost možná si to mnoho lidí vlastně ani neuvědomuje.
Svedka automobilka, asi tezko. Divize nakladni dopravy Svedum parti, ale osobni auta jsou snad uz pres 15 let Cinanu … takze me uplne neprekvapuje, ze jim Luminar prestane LIDAR dodavat.
Cinska auta nemuzou vjizdet do vojenskych arealu a na pozemky kriticke infrastruktury, BYD apod. Volvo je jen cinska kukacka v nalestenym severskym havu.