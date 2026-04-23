Pozor na iPhone: Tahle chyba umožnila číst zprávy i po jejich smazání, využila ji i FBI

J. Jiří Filip
Včera vydané aktualizace pro iPhone a iPad sice v poznámkách neprozrazovaly nic konkrétního o svém obsahu, s odstupem času se však začíná čím dál tím víc ukazovat, že nad jejich instalací nemá smysl zbytečně přemýšlet. Nejnovější aktualizace iOS 26.4.2 a iPadOS 26.4.2 totiž řeší bezpečnostní zranitelnost, kterou dokázala využít například FBI k získání náhledů zpráv z komunikační aplikace Signal, a to dokonce i poté, co byla aplikace z iPhonu smazána.

FBI se podařilo využít konkrétně chyby v notifikačním systému iOS, který si ukládal obsah oznámení déle, než měl. Pokud jste pak měli zapnuté zobrazování náhledů zpráv na zamčené obrazovce, systém si jejich obsah uchovával v interní databázi. A právě to se ukázalo jako kámen úrazu. V konkrétním případě, který vyšel najevo u soudu, měl uživatel zprávy nastavené jako mizící a aplikaci Signal dokonce odstranil. I tak však zůstaly náhledy zpráv uložené v systému natolik dlouho, že se k nim vyšetřovatelé dostali.

iOS 26 official 1 iOS 26 official 1
iOS 26 official 2 iOS 26 official 2
iOS 26 official 3 iOS 26 official 3
iOS 26 official 4 iOS 26 official 4
iOS 26 official 5 iOS 26 official 5
iOS 26 official 6 iOS 26 official 6
iOS 26 official 7 iOS 26 official 7
iOS 26 official 8 iOS 26 official 8
iOS 26 official 9 iOS 26 official 9
iOS 26 official 10 iOS 26 official 10
iOS 26 official 11 iOS 26 official 11
iOS 26 official 12 iOS 26 official 12
iOS 26 official 13 iOS 26 official 13
iOS 26 official 14 iOS 26 official 14
iOS 26 official 15 iOS 26 official 15
iOS 26 official 16 iOS 26 official 16
iOS 26 official 17 iOS 26 official 17
iOS 26 official 18 iOS 26 official 18
iOS 26 official 19 iOS 26 official 19
iOS 26 official 20 iOS 26 official 20
iOS 26 official 21 iOS 26 official 21
iOS 26 official 22 iOS 26 official 22
iOS 26 official 23 iOS 26 official 23
iOS 26 official 24 iOS 26 official 24
iOS 26 official 25 iOS 26 official 25
iOS 26 official 26 iOS 26 official 26
iOS 26 official 27 iOS 26 official 27
iOS 26 official 28 iOS 26 official 28
iOS 26 official 29 iOS 26 official 29
iOS 26 official 30 iOS 26 official 30
iOS 26 official 31 iOS 26 official 31
iOS 26 official 32 iOS 26 official 32
iOS 26 official 33 iOS 26 official 33
iOS 26 official 34 iOS 26 official 34
Apple nicméně v nové aktualizací tvrdí, že problém opravil lepším „redigováním“ dat v notifikacích, tedy zjednodušeně řečeno tím, že se citlivý obsah už nebude ukládat tak, jak se ukládal doposud. Stejnou opravu navíc dostaly i starší verze systému, konkrétně iOS 18.7.8 a iPadOS 18.7.8.

I přes opravu je však stále celá kauza způsobená chybou v systému velmi zajímavá. Jednak totiž ukazuje, že i relativně nenápadná funkce, jako jsou notifikace, může mít zásadní dopad na soukromí a zároveň připomíná, že „smazáno“ nemusí vždy znamenat „nenávratně pryč“, pokud systém pracuje s daty na více úrovních. Pokud tedy používáte iPhone nebo iPad a bojíte se, že si pro vás přijde FBI, raději bychom být vámi aktualizovali co nejrychleji. 

