Pozor na iPhone: Tahle chyba umožnila číst zprávy i po jejich smazání, využila ji i FBI

Včera vydané aktualizace pro iPhone a iPad sice v poznámkách neprozrazovaly nic konkrétního o svém obsahu, s odstupem času se však začíná čím dál tím víc ukazovat, že nad jejich instalací nemá smysl zbytečně přemýšlet. Nejnovější aktualizace iOS 26.4.2 a iPadOS 26.4.2 totiž řeší bezpečnostní zranitelnost, kterou dokázala využít například FBI k získání náhledů zpráv z komunikační aplikace Signal, a to dokonce i poté, co byla aplikace z iPhonu smazána.
FBI se podařilo využít konkrétně chyby v notifikačním systému iOS, který si ukládal obsah oznámení déle, než měl. Pokud jste pak měli zapnuté zobrazování náhledů zpráv na zamčené obrazovce, systém si jejich obsah uchovával v interní databázi. A právě to se ukázalo jako kámen úrazu. V konkrétním případě, který vyšel najevo u soudu, měl uživatel zprávy nastavené jako mizící a aplikaci Signal dokonce odstranil. I tak však zůstaly náhledy zpráv uložené v systému natolik dlouho, že se k nim vyšetřovatelé dostali.
Apple nicméně v nové aktualizací tvrdí, že problém opravil lepším „redigováním“ dat v notifikacích, tedy zjednodušeně řečeno tím, že se citlivý obsah už nebude ukládat tak, jak se ukládal doposud. Stejnou opravu navíc dostaly i starší verze systému, konkrétně iOS 18.7.8 a iPadOS 18.7.8.
I přes opravu je však stále celá kauza způsobená chybou v systému velmi zajímavá. Jednak totiž ukazuje, že i relativně nenápadná funkce, jako jsou notifikace, může mít zásadní dopad na soukromí a zároveň připomíná, že „smazáno“ nemusí vždy znamenat „nenávratně pryč“, pokud systém pracuje s daty na více úrovních. Pokud tedy používáte iPhone nebo iPad a bojíte se, že si pro vás přijde FBI, raději bychom být vámi aktualizovali co nejrychleji.
Mam nastaveno zobrazeni po odemceni, muze mne ohrozit FBI? Nebo dat volbu “nikdy”?