Práce pro Apple bude nyní v jeho domovině ještě lákavější

Ačkoliv si mnozí fanoušci Applu myslí, že pracovat pro něj je to nejlepší, co si mohou z profesního hlediska přát, nemusí to být tak úplně pravda. I v Applu se totiž poměrně často řeší nejrůznější nepříjemnosti, které jeho zaměstnancům vyloženě vadí. Vzpomenout můžeme například na relativně nedávný skandál točící se okolo neoprávněného prohledávání jejich tašek v některých maloobchodních prodejnách. Jak se však nyní zdá, Applu na spokojenosti jeho zaměstnanců záleží čím dál víc.

Podle informací velmi dobře informované agentury Bloomberg zavádí kalifornský gigant v poslední době celou řadu nejrůznějších zaměstnaneckých benefitů, které se navíc týkají nejen zaměstnanců na plný úvazek, ale i těch na částečný. Benefity, na kterých měl Apple podle dostupných informací pracovat několik měsíců a nastavovat je dle nynějších potřeb lidí ovlivněných mimo jiné pandemií koronaviru, zahrnují například placenou rodičovskou dovolenou pro zaměstnance na částečný úvazek, zdvojnásobení placených nemocenských dnů, kdy mohou zůstat zaměstnanci kvůli nemoci doma, či zvýšení množství dovolené, které však bude závislé na postu. Zkrátka a dobře, Apple se snaží svým zaměstnancům vytvořit takové pracovní podmínky, aby nehrozilo, že jeho řady opustí, ale naopak v nich budou spokojeně pracovat řadu let. Hledat nové zaměstnance je pro něj totiž i s ohledem na zkušební doby či nutnost je zaučit poměrně komplikovanou záležitostí – ostatně, jako pro každou firmu světa.