Bývalý zaměstnanec Applu si změnil jméno. Důvod vás zaručeně pobaví

Internet má občas zvláštní smysl pro humor – a když se na jeho vlně ocitnete nečekaně, může to pořádně zamíchat vaším životem i kariérou. Přesně to zažil bývalý zaměstnanec Applu, jehož jméno se stalo virálním hitem po celém světě. V novém rozhovoru po letech prozradil, jak na kuriózní období vzpomíná a proč se nakonec rozhodl ke změně identity.
Když se v roce 2012 na internetu objevila fotografie vizitky jistého zaměstnance Applu jménem Sam Sung, stala se okamžitě virální senzací. Není divu, toto jméno totiž nechtěně odkazovalo na Samsung, jednoho z hlavních konkurentů Applu. Z původně nevinného vtipu se ale pro mladého pracovníka stalo nečekané břemeno. V rozhovoru pro Business Insider Sam uvedl, že mu tehdy zvedli telefon přímo z centrály Applu, aby zjistili, zda o celé situaci ví. „Byl jsem vyděšený. Bál jsem se, že přijdu o práci. Chtěl jsem jen zůstat nenápadný a dál dělat svou práci,“ vzpomíná.
Apple reagoval rychle – stáhl ho z prodejní plochy a ostatním zaměstnancům přikázal, aby neprozrazovali jeho totožnost, pokud by se zákazníci ptali. Firma mu také zabavila všechny vizitky, které nesly jeho „osudové“ jméno. Když se na něj zákazníci obraceli, Sam dokonce předstíral, že je někdo jiný. Nakonec z Applu odešel v roce 2013, a to především proto, že se chtěl posunout dál mimo prostředí maloobchodního prodeje. O rok později vydražil své staré vizitky a části uniformy pro charitativní účely.
Ačkoliv tehdy ještě stále používal jméno Sam Sung, internetová sláva ho nakonec dohnala. Nechtěl být navždy známý jen jako „ten zaměstnanec Applu, co se jmenuje jako Samsung“. Proto se rozhodl změnit příjmení na Struan podle jednoho ze svých oblíbených míst ve Skotsku. Z příběhu Sama Struana tak zůstává nejen úsměvná historka o jméně, které se stalo virálním, ale i připomínka, jak rychle může internetová popularita změnit člověku život.