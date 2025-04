Bývalý zaměstnanec Applu odhalil, proč iPhone nelze vyrábět v USA

Že má Apple svůj dodavatelský řetězec produktů rozesetý po mnoha státech Asie není žádným tajemstvím. Valná většina výroby probíhá v současnosti v Číně, nicméně Apple snaží zejména po zkušenostech s odstávkami výroby kvůli šíření COVID-19 svůj dodavatelský řetězec co nejvíce „roztříštit“ do více zemí. Důvody výroby v Asii jsou pak jasné – nízká cena v kombinaci s dostatkem lidí, kteří jsou schopni ve fabrikách výrobců pracovat. Apple totiž potřebuje své produkty v obřích objemech, čehož se jen tak někde dosáhnout nedá – a to ani v USA. Po řadě analytiků reagujících na slova Trumpa ohledně možného přesunutí výroby Applu do Severní Ameriky totiž nyní vylučuje přesun i bývalý hardwarový inženýr Applu, který se v minulosti podílel na vývoji řady produktů.

Americkému portálu Arstechnica se podařilo vyzpovídat konkrétně veterána Applu Matthewa Moora, který je právě díky své minulosti na pozici předního hardwarového inženýra Applu s jeho dodavatelským řetězcem dobře obeznámen a je tedy schopen do značné míry posoudit proveditelnost jeho přestěhování. Ta je pak dle Moora zcela nemožná a to nikoliv jen kvůli financím, ale zejména pak kvůli lidem.

„V Číně jsou v dodavatelském řetězci zaměstnány miliony lidí a desítky tisíc jich pap pracují klidně v jedné fabrice,“ nechal se Moore slyšet s tím, že se dle něj vedení Applu v minulosti myšlenkami ohledně přestěhování výroby z Asie zabývalo, ale velmi rychle je smetlo ze stolu kvůli tomu, že v USA zkrátka není dostatek lidí, kteří by byli schopní a ochotni ve výrobních závodech Applu pracovat. „Vždyť například Boston má přes 500 000 lidí. To znamená, že celé město by muselo vše zastavit a začít montovat iPhony a ještě by to nestačilo.“

Proveditelnost stěhování z Asie do USA je tedy prakticky vyloučená, jelikož dodavatelský řetězec rozesetý v Číně, Indií a dalších zemích je natolik masivní, že zkrátka není možné jej jen tak replikovat v USA ve stejné kvalitě a se stejnými schopnostmi objemu výroby. Vize Trumpa tak zůstane zcela určitě nenaplněna.