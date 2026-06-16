Všichni mluví jen o iOS 27. Zaměstnanci Apple ale propálili, že na iPhone míří nečekaná aktualizace

Od představení iOS 27 na WWDC 2026 se prakticky veškerá pozornost soustředí na novou Siri AI, Apple Intelligence a další novinky, které dorazí na iPhony letos na podzim. Současná generace systému ale rozhodně ještě neřekla poslední slovo. Apple totiž podle všeho dokončuje další aktualizaci pro iOS 26, která by se mohla objevit už během následujících dnů.
Důkazy o existenci iOS 26.5.2 se začaly objevovat v analytických datech několika známých technologických webů. Zjednodušeně řečeno, zařízení používaná zaměstnanci Applu s touto verzí systému navštěvují webové stránky častěji než dříve, což bývá poměrně spolehlivý signál blížícího se vydání nové aktualizace. V minulosti se právě tímto způsobem podařilo odhalit řadu dosud nevydaných verzí iOS.
Velké novinky nečekejte
Pokud doufáte v nové funkce, pravděpodobně budete zklamáni. Vše nasvědčuje tomu, že iOS 26.5.2 bude klasickou servisní aktualizací zaměřenou především na opravy chyb, zvýšení stability a případné bezpečnostní záplaty. Apple zatím žádné konkrétní změny neoznámil a ani úniky nenaznačují příchod nových funkcí.
To však neznamená, že aktualizace nebude důležitá. Právě podobné menší verze často řeší problémy, na které si uživatelé stěžují po vydání předchozích aktualizací. A vzhledem k tomu, že Apple připravuje iOS 27, bude chtít současnou generaci systému udržet co nejstabilnější až do podzimního vydání nové verze.
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Před několika týdny Apple vydal iOS 26.5.1, který řešil problém s nabíjením některých modelů iPhone 17 a iPhone Air. Aktualizace však byla určena pouze pro vybraná zařízení, což vyvolalo mezi částí uživatelů určité rozpaky. Právě iOS 26.5.2 by proto mohl být první opravnou aktualizací dostupnou pro všechny podporované iPhony.
Je také možné, že Apple v rámci nové verze odstraní některé další drobné nedostatky, které se po vydání iOS 26.5 objevily. Na diskuzních fórech se v posledních týdnech objevovaly stížnosti na výdrž baterie, výkon nebo občasné systémové chyby, byť se jejich výskyt lišil model od modelu.
Na obzoru je rušné léto
Situace je zajímavá i tím, že Apple aktuálně testuje hned několik verzí systému současně. Vedle připravovaného iOS 26.5.2 pokračuje vývoj iOS 26.6 a zároveň probíhá beta testování iOS 27, jehož veřejná beta by měla dorazit během července. Pro běžné uživatele je ale právě iOS 26.5.2 pravděpodobně nejbližší aktualizací, které se dočkají. Pokud tedy čekáte na stabilnější verzi systému a nechystáte se experimentovat s betami iOS 27, vyplatí se v následujících dnech sledovat nabídku Aktualizace softwaru. Podle všeho by se v ní nová verze mohla objevit už velmi brzy.