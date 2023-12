Zaměstnanci Applu se začnou zanedlouho učit ovládat Vision Pro

Nedávno představený AR/VR headset Apple Vision Pro není novinkou jen pro fanoušky Applu, ale taktéž pro jeho zaměstnance. Jedná se totiž přeci jen o zcela nový produkt, jehož ovládání se bude nutné nejprve naučit. A právě na učení s headsetem chce kalifornský gigant v řadách svých zaměstnanců začít relativně brzy pracovat.

Zdroje velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z agentury Bloomberg přišly před pár hodinami konkrétně s tím, že Apple začal plánovat spuštění školení ovládání Vision Pro pro své pracovníky v maloobchodech, aby ti byli následně schopni tento produkt dokonale odprezentovat zákazníkům. Školení mají začít konkrétně v polovině ledna s tím, že zprvu je v plánu, že z každého amerického Apple Storu bude vybráno několik pracovníků, kteří poletí do Kalifornie, kde budou v sídle Applu proškoleni ohledně ovládání Vision Pro. Následně se vrátí zpět do svých domovských Apple Storů, ve kterých proškolí zbývající zaměstnance, aby tak byl celý zaměstnanecký tým daného Apple Storu pomoci při nákupu headsetu.

Školení má být podle Gurmana poměrně intenzivní a hlavně komplexní. Nebude se točit jen kolem ovládání zařízení, ale taktéž kolem jeho přizpůsobení, které má být pro výsledný zážitek z produktu zcela klíčové. Zaměstnanci Applu tedy mají před sebou dost možná solidní výzvu, jelikož právě na jejich schopnostech prezentace a správného nastavení produktu bude do značné míry záviset to, jak moc Vision Pro zákazníka zaujme a zda si jej ten následně koupí či nikoliv. Z toho důvodu má Apple celkově vnímat školení jako extrémně důležité. O to zajímavější bude, až se ven dostanou první dojmy zaměstnanců, kteří jej budou mít za sebou.