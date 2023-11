Apple se chystá prodat 10 milionů kusů Vision Pro v příštích třech letech

Podle čínských médií se zdroji mezi dodavateli, plánuje Apple během následujících tří let prodat pouze jednotky milionů kusů Apple Vision Pro ročně. Očekává se, že od začátku roku 2024, do konce roku 2026 prodá Apple pouze 10 milionů kusů Vision Pro. Sám Apple nám však již na WWDC prezentoval Vision Pro jako startovací produkt pro zcela nové odvětví, do kterého se společnost pouští a očekává se, že v roce 2025 přijde na trh pro zákazníky mnohem zjaímavější, levnější varianta tohoto headsetu.

Právě vysoká cena by měla bránit výraznějším prodejům původního Apple Vision Pro. Během příštího roku pak má Apple prodat pouze 1 milion svých headsetů s tím, že dalších 9 milionů se prodá během roku 2025 a 2026. Problém nemá Apple pouze s vysokou prodejní cenou, ale i s vysokými náklady na výrobu. Pouze díly by měly stát 1700$ s tím, že k této částce je nutné připočítat minimálně samotnou výrobu produktu, distribuci, daně, cla a další poplatky, včetně vývoje samotného produktu. Cena 3499$, kterou Apple stanovil jako prodejní, tak zřejmě zdaleka nesplňuje klasickou marži Applu, která se u většiny produktů pohybuje okolo 50 %.

