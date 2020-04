Apple přišel s dalším způsobem, jak pomoci svým zaměstnancům na home office

Jablečná společnost se často označuje za takového dobrého samaritána mezi technologickými giganty a nejnovější krizová situace v podobě pandemie koronaviru jasně ukázala, že na těchto tvrzeních něco je. Apple totiž jako první přispěchal s výrobou obličejových štítů a respirátorů, čímž výrazně ulevil nemocnicím a nedávno pokořil milník 20 milionů dodaných kusů masek. Společnost však nezapomíná ani na své zaměstnance a jejich fyzické i psychické zdraví. Přesně proto se představitelé rozhodli ulevit rodičům a opatrovníkům ze svých řad pracujícím z domova, kteří se musí kromě výchovy dětí věnovat i důležitým povinnostem a uzávěrkám.

Ať už je jablečná společnost jakákoliv, jedno jí upřít nelze – o své zaměstnance se stará takřka ukázkově a nabízí jim nejen nadstandardní prémie, benefity a luxusní kanceláře, ale i pochopení a porozumění. O tom svědčí už jen nejnovější rozhodnutí společnosti ulevit opatrovníkům a rodičům, kteří se musí věnovat práci i dětem. Kýžené uvolnění nastane především ve formě zvýšené komunikace mezi manažery a zaměstnanci, kteří budou mít nově možnost požádat svého nadřízeného o posunutí uzávěrky nebo odložení povinností do dalšího dne. Apple se zkrátka snaží o jakousi pospolitost mezi pracovníky a především o pochopení, které zamezí zbytečnému stresu a nastaví ideální pracovní podmínky pro všechny.

„Žádná uzávěrka ani pracovní záležitost není důležitější než starost o naše blízké. Nás cíl je umožnit zaměstnancům kýženou flexibilitu, spolupráci a zapojit všechny do pracovního procesu tak, aby jim to nečinilo žádné potíže. Jednoduše chceme podporovat každého, kdo spadá do naší velké firemní rodiny a nabídnout mu co největší porozumění,“ vyjádřila se mluvčí Applu, Kristin Huguet. Konec konců, drtivá většina zaměstnanců pracuje již od začátku března z domova a ani sám Tim Cook neví, kdy se vlastně pracovníci do svých kanceláří vrátí. Tak či onak se jedná o úctyhodnou iniciativu, která jistě mnoha lidem pomůže vybalancovat profesní a rodinný život.