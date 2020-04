Šéf Applu stojí před novou výzvou, má zachránit upadající kalifornskou ekonomiku

Jablečné společnosti se sice poslední dobou sypala na hlavu jedna kauza za druhou a pár z nich dokonce skončilo soudním přelíčením, ale to neznamená, že se Apple nemůže podílet na veřejném blahu. Alespoň takový názor má kalifornský guvernér Gavin Newsom, který zvolil generálního ředitele Tim Cooka do čela speciální rady, jež má za cíl obnovit tamní ekonomiku a podat pomocnou ruku krachujícím firmám. Představitel Applu se tak zařadí po bok filantropa Toma Steyera a advokátky Ann O’Leary.

Ač je jablečná společnost v očích státníků veřejným nepřítelem číslo jedna a téměř každý čtvrtrok se ocitá na koberečku kvůli údajným kauzám a zneužívání svého postavení, v době krize si k Applu většinou politici chodí pro rady a snaží se nabídnout kompromis. Alespoň tedy soudě dle nejnovějšího rozhodnutí kalifornského guvernéra Gavina Newsoma, který těsně po vypuknutí koronavirové pandemie nechal zřídit speciální radu, do jejíhož čela postavil filantropa Toma Steyera, advokátku Ann O’Leary a nově také generálního ředitele Tima Cooka. Jejich úkol bude jediný, a to pomocí propracovaného plánu a dostupných prostředků nastartovat místní ekonomiku, podpořit firmy na pokraji bankrotu a popohnat růst, nebo přinejmenším zmírnit propad. Že se ve skupině nachází celá řada zkušených lidí zastupujících veřejné funkce je pochopitelné, avšak přibrání Tima Cooka do týmu je rozhodně kuriózní.

Generální ředitel Applu však není jediný, kdo se pokusí zachránit potápějící loď a udržet ji nad hladinou. K radě čítající přes 70 členů se totiž přidal také Bob Iger, výkonný představitel Disney, který se netají svými názory a nejednou se státníky spolupracoval. Nezbývá tedy než čekat, zda se podnikatelům a filantropům podaří ekonomiku nastartovat, nebo půjde spíše o symbolickou iniciativu. Rada se však tak či onak bude scházet dvakrát měsíčně, a to až do konce roku. Tim Cook zároveň ujistil, že Apple bude dál financovat výzkum a podílet se na nových, inovativních řešeních, což by mělo samo o sobě zmírnit dopady koronavirové krize a zamezit masivnímu propouštění.