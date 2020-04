Bývalý zaměstnanec prozradil, proč není Apple pod Cookovým vedením tolik inovativní

Zatímco současní zaměstnanci společnosti Apple o jejím chodu prakticky nemluví, ti bývalí se o firmě vyjadřují vcelku ochotně. Příkladem je Bob Burrough, který v Applu působil celkem sedm let a na vedoucí pozici zažil jak Steva Jobse, tak i Tima Cooka. Ten kdysi v jednom rozhovoru pro CNBC popsal, jak se firma pod Cookovým vedením změnila, a vysvětlil, proč řadu změn nepovažuje za pozitivní a přínosné.

Fotogalerie Steve Jobs predstavuje iPad fb apple-steve-jobs-vizionar Steve Jobs Stanford INC Steve Jobs na půdě stanfordské univerzity (Zdroj: INC.com) Steve Jobs predstavuje iBook Laptop Mag Zdroj: LaptopMag +4 Fotek Steve Jobs what FB iPhone Jobs Steve Jobs představuje iPhone v roce 2007 steve jobs fb Vstoupit do galerie

Významnou roli v odlišném přístupu hraje podle Burrougha rozdílná povaha obou vedoucích osobností. Tim Cook začal po svém nástupu do vedení firmy upřednostňovat týmovou práci před úspěchem projektů jednotlivců, což ale podle Burrougha výrazným způsobem zpomaluje inovaci. Když Burrough vzpomíná na to, jak Apple vypadal v roce 2007, přirovnává firmu k Divokému Západu. On sám začal pracovat pod dohledem jednoho konkrétního manažera, v průběhu prvních dvou let ale často pracoval na projektech, které pod gesci tohoto manažera vůbec nespadaly. „Bylo to pro to, že organizace nebyla prioritou, prioritou byly projekty,“ vysvětluje Burrough. Lidé v Applu se zabývali přesně těmi problémy, které byli schopni vyřešit, a to bez ohledu na svou reálnou specializaci nebo pracovní zařazení. První iPhone například podle Burrougha vzešel z jistého chaosu, který pod vedením Jobse vládl do jisté míry ve firmě. Způsob řízení firmy, který praktikuje Tim Cook, přirovnává Burrough ke stylu vedení firmy Palm, kde týmy podléhají přísné a dopodrobna naplánované organizaci a kde je nastavena jistá hierarchie.

Burrough v rozhovoru promluvil také o bytostné odporu ke konfliktům všeho druhu, který je charakteristický pro Tima Cooka. Cook podle Burrougha v touze potlačit jakékoliv konflikty uvnitř firmy neváhal propouštět některé vedoucí pracovníky – Burrough v této souvislosti jmenoval například Scotta Forstalla. Tento způsob uvažování ale Steve Jobs vůbec neuplatňoval a proti interním rozmíškám, konkurenčním bojůvkám uvnitř firmy a dalším podobným jevům obvykle příliš nebojoval. Apple se podle Burrougha zkrátka pod Cookovým vedením změnil v „nudnou provozní společnost“. Všichni bývalí zaměstnanci ale Burroughův trochu kontroverzní názor nesdílí. „Kmotr iPodu“ Tony Fadell například popírá, že by Steve Jobs v době svého působení ve vedení Applu nějak přiživoval konflikty a boje uvnitř firmy, a trval na tom, že na nalezení ideálního a co nejlépe fungujícího řešení vždycky pracovaly všechny týmy společně.