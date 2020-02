Jak Steve Jobs dostal Tima Cooka do čela Applu

Když se Tim Cook před lety ocitl jako nástupce Steva Jobse v čele společnosti Apple, jednalo se v mnoha ohledech o nezávidění hodnou pozici. Jobse totiž mnozí pokládali za nenahraditelného. Byl to ale právě Jobs, kdo si Cooka zvolil jako svého nástupce. 11. srpna roku 2011 zvedl Cook telefon, který jednou provždy změnil jeho život. Na druhém konci linky byl sám Steve Jobs, který ho zval do svého domu v Palo Alto. Jobs se v té době zotavoval z nedávné transplantace jater a léčby rakoviny slinivky, která mu byla diagnostikována v roce 2003.

Když se Cook působící tehdy již několik let v Applu Jobse zeptal, kdy se má zastavit, odpověděl Steve: „Ihned„. Cook si rychle uvědomil naléhavost Jobsova požadavku a vyrazil do jeho domu, kde mu jeho tehdejší nadřízený sdělil, že si přeje, aby po něm Cook převzal kormidlo. Jobs měl v plánu opustit svou vedoucí pozici, odejít do částečného důchodu a stát se předsedou představenstva společnosti. Navzdory závažnosti Jobsova zdravotního stavu ale tehdy ještě oba věřili, že se Jobsovi podaří strávit v Applu ještě nějakou dobu. Jobs sám se ještě na jaře roku 2011 svěřil svému životopisci Walteru Isaacsonovi s vlastním odhodláním svou chorobu překonat.

Cook si prý nikdy neuměl představit, že by mohl jednoho dne vést Apple, a o Stevu Jobsovi dokonce kdysi prohlásil, že je nenahraditelný. Věci se ale nakonec pohnuly zcela jiným směrem. Přestože byl Cook zcela jiný než Jobs, snažil se jeho odkaz zachovat v co možná nejvíce směrech. Po Jobsově smrti se oči veřejnosti upnuly směrem ke Cookovi, a zatímco média zaplavily Jobsovy nekrology, vycházely také pochybovačné zprávy o tom, zda bude Apple schopen dále fungovat i bez Jobse ve svém čele. Nová vedoucí pozice se tak pro Cooka stala prokletím i požehnáním zároveň. Bylo mu často vyčítáno, že neumí vést firmu v Jobsově stylu. „Když si mě [Jobs] vybral, věděl, že nejsem jako on, a že nejsem jeho přesná kopie,“ uvedl Cook v září roku 2014 v rozhovoru s Charliem Rosem. „A zjevně si pečlivě rozmyslel, koho chce mít ve vedení Applu,“ podotkl, a dodal, že míru své zodpovědnosti cítil od samého počátku. „Jedinou osobou, kterou mohu být, jsem já sám,“ uvedl také. „Snažil jsem se být tím nejlepším Timem Cookem,“ uzavřel.

Do jak velké míry byl Cook svou novou povinností znepokojen nebylo jasné ani jeho nejbližším kolegům. „Svět byl nervózní. Pokud byl nervózní i Cook, určitě to nedával najevo,“ uvedl kdysi Greg Joswiak, který v Applu působil jako viceprezident pro produktový marketing, a dodal, že kdyby se Cook k tak náročné výzvě nepostavil čelem, byla by práce v Applu po Jobsově smrti podstatně těžší.