Tim Cook se včera zúčastnil představení nových Samsungů Galaxy S24! Akorát, že vůbec

Žijeme v digitální době, která s sebou sice nese spoustu kladů, ale čím dál tím častěji narážíme na to, že i záporů. Jedním z negativ je třeba fakt, jak snadno lze ohýbat realitu nejrůznějšími úpravami fotek či videí. I strohé dodání loga na zdánlivě nevinnou fotku totiž může ve výsledku spoustě lidí zamotat hlavu a osoba z fotky, kterou do té doby uznávali, se jim pořádně znelíbí. Přesně to se děje i v posledních hodinách zejména na sociální síti X (dříve Twitteru), po které koluje fotka šéfa Applu Tima Cooka, který se měl včera zúčastnit představení nových produktů Samsungu v čele s vlajkovými smartphony Galaxy S24.

Háček je totiž v tom, že na akci Cook vůbec nebyl a celá fotka je jen upraveným snímkem z dubna 2022, který na svůj instagramový účet nahrál fotograf Anthony Pham s více než 434 tisíci sledujících. Fotka pochází konkrétně z koncertu Harryho Stylese, který si evidentně Tim dle svého výrazu užíval. Nějakému vtipálkovi pak stačilo tuto fotku, která byla mimochodem k dispozici jen skrze Instagram Stories a tudíž musela být vyscreenována, vzít, nasadit na její pozadí nápis „Galaxy AI“, mírně jej prohnat filtry kvůli lepšímu zapadnutí do snímku a je hotovo. Cookovi se nyní za sociálních sítích v poměrně velké míře vysmívají za to, že podpořil svou návštěvou produkty konkurence, přestože to vůbec není pravda. Buďte tedy opravdu opatrní při vynášení jakýchkoliv předčasných soudů a vždy, když na internetu uvidíte něco, co vám nebude úplně dávat smysl, pokuste se danou věc co nejvíce ověřit.