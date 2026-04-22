Tim Cook prozradil, proč odchází právě teď

J. Jiří Filip
Změna v čele Applu sice na první pohled působí jako definitivní konec jedné éry, realita je ale o něco jiná. Tim Cook totiž podle svých slov rozhodně nikam nemizí. Naopak, ve firmě plánuje zůstat „ještě dlouhou dobu“ a i nadále hrát velmi aktivní roli.

Cook to potvrdil během interního setkání se zaměstnanci, kde zároveň uklidnil všechny spekulace kolem svého odchodu. Zdůraznil, že je ve skvělé kondici, má dostatek energie a Apple zůstává jeho absolutní prioritou. Jak sám říká, firma je pro něj natolik zásadní součástí života, že si bez ní svou budoucnost ani nedokáže představit.

timothy cook timothy cook
tim cook tim cook
tim cook wwdc tim cook wwdc
Tim cook apple Tim cook apple
Od 1. září sice předá pozici CEO John Ternus, úplně ze scény ale nezmizí. Nově se přesune do role výkonného předsedy, ve které má pomáhat nejen s celkovým směřováním firmy, ale třeba i s budováním vztahů s politiky po celém světě. A jak sám naznačil, Ternusovi bude kdykoliv k dispozici.

Zajímavé přitom je i vysvětlení, proč k celé změně dochází právě teď. Podle Cooka se totiž sešlo hned několik ideálních faktorů. Apple je ve výborné kondici, jeho produktové portfolio označuje za „neuvěřitelné“ a zároveň věří, že John Ternusje na novou roli plně připravený. Jinými slovy, lepší moment pro předání vedení by firma jen těžko hledala. Cook tak ještě stihne dovést Apple přes WWDC 2026, ale při podzimním nástupu nové generace iPhonů už bude firmu oficiálně řídit Ternus. Přesto je z jeho slov jasně cítit, že vliv, který si během let vybudoval, z Applu jen tak nezmizí.

