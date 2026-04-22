Tento vzkaz má Tim Cook pro nového šéfa Apple, možná pomůže i vám

Tim Cook letos po dlouhých letech oficiálně opouští pozici lodivoda Applu a žezlo po něm přebírá John Ternus. Při příležitosti nedávných oslav padesátého výročí společnosti navíc odcházející šéf prozradil, jakou hlavní radu svému nástupci předá.
Stín Steva Jobse
Když Steve Jobs předával vedení Applu právě Timu Cookovi, jeho hlavní rada byla velmi prostá. Kladl mu na srdce, aby se nikdy neptal na to, co by v dané situaci udělal on sám, ale aby zkrátka jen dělal ty správné věci.
Novinář Ben Cohen z amerického deníku The Wall Street Journal se proto Cooka před několika týdny zeptal, jakou jedinou věc by poradil člověku, který po něm převezme kormidlo. V té době už Cook samozřejmě dobře věděl, že tímto člověkem bude stávající hardwarový šéf John Ternus.
Ve zveřejněném rozhovoru Cook nabídl velmi promyšlenou odpověď, která v podstatě kopíruje odkaz spoluzakladatele Applu. Doslova uvedl, že by „pravděpodobně řekl úplně to samé, co kdysi slyšel on, protože snaha přenést se do myšlení někoho jiného vede jen k vnitřnímu ochromení.“
Jeho vzkaz pro Ternuse tedy zní, aby „byl především sám sebou a pevně se držel základních hodnot společnosti„. Jak Cook dodává, „pokud máte tyto hodnoty správně nastavené, můžete sice občas mírně sejít z kurzu, ale nakonec se vždy vrátíte na tu správnou cestu„.
Podle mě je tato zpráva ukázkovým příkladem toho, proč je Apple tak úspěšnou společností. Tim Cook dokázal vymanit společnost ze stínu Steva Jobse právě proto, že se ho nesnažil slepě napodobovat, ale vytvořil si vlastní styl vedení. Pokud si John Ternus vezme tuto radu k srdci a nepodlehne tlaku srovnávání se svými předchůdci, má nejlepší předpoklady k tomu, aby jablečného giganta úspěšně provedl další dekádou.