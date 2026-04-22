Tento vzkaz má Tim Cook pro nového šéfa Apple, možná pomůže i vám

Tim Cook letos po dlouhých letech oficiálně opouští pozici lodivoda Applu a žezlo po něm přebírá John Ternus. Při příležitosti nedávných oslav padesátého výročí společnosti navíc odcházející šéf prozradil, jakou hlavní radu svému nástupci předá.

Když Steve Jobs předával vedení Applu právě Timu Cookovi, jeho hlavní rada byla velmi prostá. Kladl mu na srdce, aby se nikdy neptal na to, co by v dané situaci udělal on sám, ale aby zkrátka jen dělal ty správné věci.

Novinář Ben Cohen z amerického deníku The Wall Street Journal se proto Cooka před několika týdny zeptal, jakou jedinou věc by poradil člověku, který po něm převezme kormidlo. V té době už Cook samozřejmě dobře věděl, že tímto člověkem bude stávající hardwarový šéf John Ternus.

WASHINGTON, DC - JANUARY 20: Former US Vice President Mike Pence (R) walks past Apple CEO Tim Cook (L) as he arrives to attend the United States Capitol on January 20, 2025 in Washington, DC. Donald Trump takes office for his second term as the 47th President of the United States. (Photo by Shawn Thew-Pool/Getty Images)
WASHINGTON, DC - JANUARY 20: Apple CEO Tim Cook (C) seen behind US President Donald Trump (R) and US Vice President JD Vance (L) after the two were sworn into office at an inauguration ceremony in the rotunda of the United States Capitol on January 20, 2025 in Washington, DC. Donald Trump takes office for his second term as the 47th President of the United States. (Photo by Shawn Thew-Pool/Getty Images)
Sundar Pichai, chief executive officer of Alphabet Inc., from left, Shou Zi Chew, chief executive officer of TikTok Inc., Tim Cook, chief executive officer of Apple Inc., and Elon Musk, chief executive officer of Tesla Inc., following the 60th presidential inauguration in the rotunda of the US Capitol in Washington, DC, US, on Monday, Jan. 20, 2025. President Donald Trump launched his second term with a strident inaugural address that vowed to prioritize America's interests with a "golden age" for the country, while taking on "a radical and corrupt establishment." Photographer: Saul Loeb/AFP/Bloomberg via Getty Images
WASHINGTON, DC - JANUARY 20: CEO of Apple Tim Cook attends the inauguration of U.S. President-elect Donald Trump in the Rotunda of the U.S. Capitol on January 20, 2025 in Washington, DC. Donald Trump takes office for his second term as the 47th president of the United States. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)
Ve zveřejněném rozhovoru Cook nabídl velmi promyšlenou odpověď, která v podstatě kopíruje odkaz spoluzakladatele Applu. Doslova uvedl, že by „pravděpodobně řekl úplně to samé, co kdysi slyšel on, protože snaha přenést se do myšlení někoho jiného vede jen k vnitřnímu ochromení.“

Jeho vzkaz pro Ternuse tedy zní, aby „byl především sám sebou a pevně se držel základních hodnot společnosti„. Jak Cook dodává, „pokud máte tyto hodnoty správně nastavené, můžete sice občas mírně sejít z kurzu, ale nakonec se vždy vrátíte na tu správnou cestu„.

Podle mě je tato zpráva ukázkovým příkladem toho, proč je Apple tak úspěšnou společností. Tim Cook dokázal vymanit společnost ze stínu Steva Jobse právě proto, že se ho nesnažil slepě napodobovat, ale vytvořil si vlastní styl vedení. Pokud si John Ternus vezme tuto radu k srdci a nepodlehne tlaku srovnávání se svými předchůdci, má nejlepší předpoklady k tomu, aby jablečného giganta úspěšně provedl další dekádou.

