Nečekaný konec slavných poboček. Apple navždy zavřel tyto tři své obchody

Apple sice po celém světě nadále otevírá nové kamenné prodejny a investuje do modernizace těch stávajících, tentokrát však přišla zpráva opačného charakteru. Společnost totiž definitivně uzavřela hned tři své Apple Story ve Spojených státech. Jde konkrétně o pobočky v Trumbullu ve státě Connecticut, Escondidu v Kalifornii a Towsonu v Marylandu. Všechny ukončily provoz 20. června. Apple uvedl, že za rozhodnutím stojí zhoršující se situace v nákupních centrech, kde se tyto prodejny nacházely. Firma hovoří o odchodu dalších obchodníků, poklesu návštěvnosti a celkově horších podmínkách, které podle ní dlouhodobě nedávaly smysl pro další provoz.
Největší pozornost budí uzavření prodejny Apple Towson Town Center v Marylandu. Právě tato pobočka se totiž v roce 2022 stala vůbec prvním odborově organizovaným Apple Storem ve Spojených státech. Zaměstnanci zde následně uzavřeli s Applem kolektivní smlouvu, která vstoupila v platnost v roce 2024. Oznámení o uzavření proto okamžitě vyvolalo reakce odborových organizací. Ty tvrdí, že rozhodnutí může vysílat negativní signál zaměstnancům dalších poboček, kteří by o založení odborů uvažovali. Apple však jakoukoliv souvislost odmítá a opakuje, že hlavním důvodem jsou podmínky v nákupním centru.
Zaměstnanci obchodů v Trumbullu a Escondidu dostali možnost přesunout se do jiných blízkých Apple Storů. Situace v Towsonu je ale komplikovanější kvůli podmínkám kolektivní smlouvy. Apple tvrdí, že postupuje přesně podle dohody uzavřené s odbory a zaměstnancům poskytne odstupné v souladu s uzavřeným kontraktem. Právě tento bod se stal jedním z hlavních předmětů sporu mezi Applem a odborovou organizací IAM CORE. Ta tvrdí, že zaměstnanci by měli mít stejné možnosti přesunu jako pracovníci ostatních dvou uzavíraných prodejen.
Přestože uzavření tří obchodů může na první pohled působit dramaticky, ve skutečnosti jde spíše o výjimku než o nový trend. Apple od začátku roku 2025 otevřel více než deset nových prodejen a další připravuje. Společnost zároveň pracuje na rozšiřování a modernizaci řady stávajících lokalit po celém světě. Mnozí pozorovatelé navíc upozorňují, že všechny tři uzavírané prodejny se nacházely v nákupních centrech, která už delší dobu čelí poklesu návštěvnosti. Také část komunity na Redditu se shoduje, že hlavním problémem byla spíše situace konkrétních obchodních center než samotných Apple Storů.
Konec jedné kapitoly
Uzavření tří Apple Storů sice samo o sobě významně neovlivní maloobchodní síť společnosti, přesto jde o zajímavou událost. Zejména konec pobočky v Towsonu bude ještě nějakou dobu rezonovat nejen mezi zaměstnanci Applu, ale i mezi zastánci odborového organizování v technologických firmách. Apple tak na jedné straně pokračuje v globální expanzi, na druhé však ukazuje, že ani jeho ikonické prodejny nejsou imunní vůči problémům, které v posledních letech trápí řadu tradičních nákupních center.