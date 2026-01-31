Chcete mít doma stejnou nabíječku, jaké jsou v Apple Storech? Žádný problém!

Už jste si někdy při návštěvě Apple Storu říkali, jak skvělé by bylo mít doma stejný stojánek nebo nabíječku, na kterých jsou vystavené iPhony, Apple Watch nebo další zařízení? Oficiálně je Apple nikdy neprodával, vy máte ale nyní možnost získat je nepřímo.
Web AppleUnsold nabízí přesně ty doplňky, které běžně známe jen z prodejen Apple. Jde o originální nové i použité stojany, demo nabíječky a další příslušenství určené původně výhradně pro Apple Store. Projekt přitom začínal nenápadně jako eBay obchod a postupně se proměnil v samostatný e-shop s jednoduchým mottem: „Apple produkty, které jinde nekoupíte.“
Podle provozovatelů je každý kus autentický, pečlivě zkontrolovaný a ohodnocený podle stavu. To je důležité, protože nabídka je logicky velmi omezená a rychle se mění. Některé položky jsou k dispozici jen ve výrazně používaném stavu, jiné se objeví na chvíli jako téměř nové a zase zmizí.
Fotogalerie
Typickým příkladem je demo nabíječka pro Apple Watch – v době psaní článku nebyly k dispozici standardní použité kusy, pouze několik málo ve slabším stavu. Přesto si takové doplňky nacházejí své fanoušky, zejména mezi těmi, kteří chtějí mít pracovní stůl nebo domácí nabíjecí koutek sladěný do „pravého“ Apple stylu. AppleUnsold tak plní malé, ale zajímavé přání mnoha fanoušků Applu: dostat se k designovým detailům, které byly dosud vyhrazeny jen pro vitríny obchodů. A to samo o sobě zní jako lákavý sběratelský kousek.