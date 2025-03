Apple Store Grand Central v New Yorku mi skutečně vyrazil dech, nic podobného nikde jinde neuvidíte

V samotném New Yorku je hned několik Apple Store prodejen. Kromě ikonické prodejny na 5th Avenue, která je hned u Central Parku mi doslova a do písmene vyrazila dech prodejna Apple Grand Central. Ta, jak již název napovídá je umístěna přímo v hlavní vlakové stanici New Yorku Grand Central Terminal. Už jen návštěva samotného Grand Central Terminal rozhodně stojí za to. Jedná se o jedinečné architektonické dílo, kde nad zemí najdete jen samotnou budovu se vstupní halou a pod zemí je pak umístěno neuvěřitelných 44 nástupišť, které mají 67 kolejí. To vše je obohaceno kromě vlaků také o nástupiště metra. Vše zabaleno do budovy, kterou znáte ze spousty filmů a která vám svou impozantností vyrazí dech. Součástí vstupní haly je jen jeden jediný obchod, ty ostatní jsou skryté po zemí. Tímto obchodem je právě Apple Store Grand Central, který má otevřený od 8:00 do 20:00 a o víkendech pak od 10:00, respektive 11:00 v neděli do 19:00.

První co vás fascinuje je samotný vstup do Apple Storu. Ten totiž v podstatě neexistuje. Vyjdete protilehlé schody, hned proti hlavnímu vstupu do haly a ocitnete se v Apple Store. Ten není ohraničen žádnými dveřmi žádnou vstupní branou, zkrátka ničím. Celý Apple Store je v obrovském otevřeném prostoru součástí haly a od jejího zbytku jej delí pouze schodiště a to, že je na vnitní vyvýšené terase. Pomyslně je pak rozdělen na čtyři sektory, kde v jednom najdete iPhony, ve druhém počítače a tablety, ve třetím veškeré přislušneství a v posledním pak Genius Bar spolu s řadou míst sezení a samozřejmě MagSafe nabíječkami, které jsou vám plně k dispozici, stejně jako v každém Apple Store v USA.

Fascinující je pak také množství příslušenství, kterého mají v tomto Apple Store skutečně nespočet. Pokud tedy zavítáte do New Yorku a jste fanoušek Applu, pak kromě ikonického Apple Store na 5th Avenue stojí rozhodně za návštěvu právě Grand Central a pokud bych si měl vybrat jen jeden znich, tak ten na hlavní stanici bych osobně upřednostnil, protože jeho atmosféra je zcela jiná než ve všech ostatních Apple Storech, kde jsem kdy byl, snad s vyjímkou Visitores Centre v Cupertinu, které je zase trošku jiná liga.