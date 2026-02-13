Ikonický londýnský Apple Store opět otevře své brány na Valentýna

Jedna z nejvýraznějších prodejen Applu v Evropě se po více než roce vrací do provozu. Apple oznámil, že jeho londýnská pobočka na Regent Street znovu otevře v sobotu 14. února 2026 v 10:00 místního času. Symbolika Valentýna je v tomto případě víc než jen milá náhoda – jde o návrat místa, které pro mnoho fanoušků značky představuje víc než obyčejný obchod.
Prodejna byla uzavřena 11. ledna 2025 v 18:00 GMT s tím, že jde o dočasnou rekonstrukci. Apple tehdy neuvedl, co přesně se bude měnit, ani kdy se zákazníci budou moci vrátit. Uzavření bylo součástí širšího plánu společnosti, která chce do roku 2027 otevřít nebo výrazně upravit přibližně padesát prodejen po celém světě. Londýnská Regent Street mezi nimi patří k těm nejdůležitějším, protože nejde jen o běžnou pobočku, ale o jednu z historicky klíčových adres Applu v Evropě.
Kdo tuto prodejnu někdy navštívil, ví, že její význam nespočívá jen v nabídce produktů. Už před lety byla známá svými kulturními a hudebními akcemi. V roce 2015 prošla výraznou proměnou, při níž vznikl otevřený centrální prostor se stromy a přirozeným světlem. Pamatuji si, jak na mě prodejna po tehdejší rekonstrukci působila přinejmenším z fotografií dojmem, že se člověk ocitl spíše v moderní galerii než v obchodě s elektronikou. Původní kamenné sloupy, které prostoru dodávaly monumentálnost, ustoupily otevřenějšímu a vzdušnějšímu uspořádání. Atmosféra se tím úplně proměnila.
Fotogalerie
Regent Street byla také místem, kde se konaly hudební vystoupení a další veřejné akce, přičemž technické zázemí bylo řízeno přímo z iPadu. Právě takové detaily vždy ukazovaly, jak Apple propojuje své výrobky s reálným používáním v praxi. Nešlo jen o vystavené telefony a počítače na stolech, ale o prostor, kde technologie přirozeně zapadaly do každodenního života.
Co přesně přinese aktuální rekonstrukce, zatím Apple neprozradil. Na oficiálních stránkách se objevilo pouze datum znovuotevření. Společnost také zatím neoznámila žádné zvláštní programy či doprovodné akce, které při znovuotevření větších prodejen často pořádá. O to více by mě zajímalo – a jistě nejen mě – s čím londýnská pobočka přijde. V posledních letech Apple klade důraz na sjednocený vzhled svých prodejen, přírodní materiály, otevřený prostor a větší důraz na komunitní setkávání, takže lze očekávat, že i Regent Street se posune právě tímto směrem.
Otevření na Valentýna tak působí jako symbolický nový začátek. Nejde jen o znovuotevření dveří, ale o další kapitolu jednoho z nejvýznamnějších evropských míst, kde se značka Apple prezentuje veřejnosti. Ať už se změny projeví výrazně, nebo jen v detailech, Regent Street zůstane pro mnoho lidí místem, kam se nechodí jen nakupovat, ale i za atmosférou a inspirací.