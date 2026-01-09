Zavřít reklamu

Tento oblíbený Apple Store v Londýně zavírá! Ale jen dočasně

Jan Vajdák
Apple potvrdil, že na konci tohoto týdne dočasně uzavře svůj Apple Store na londýnské Regent Street. Prodejna přestane fungovat od pondělí 12. ledna, a to kvůli plánovaným úpravám interiéru. Podle informací na oficiálním webu Applu jde o „refurbishment“, tedy modernizaci prostoru, přičemž společnost zatím nezveřejnila, jak dlouho bude rekonstrukce trvat ani jaké konkrétní změny přinese. Apple Store na Regent Street patří k nejznámějším maloobchodním lokalitám značky v Evropě a v minulosti už prošel výraznou proměnou.

Před zhruba deseti lety zde například zmizelo ikonické skleněné schodiště, které nahradila konstrukce z italského kamene. Během uzavření prodejny mohou zákazníci využít nejbližší alternativu v podobě Apple Store Covent Garden, který zůstává otevřený a bude obsluhovat zákazníky z centra Londýna po dobu rekonstrukce.

