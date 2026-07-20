Věděli jste, že iPhone fungoval dřív i jako váha? Stačila k tomu jediná funkce

Pamatujete si ještě na technologii 3D Touch? Pokud jste vlastnili některý z iPhonů mezi lety 2015 a 2018, je dost možné, že ano. Tato funkce totiž dokázala rozpoznat, jak silně na displej tlačíte, a kromě rychlých nabídek nebo náhledů aplikací měla i jedno velmi netradiční využití. Díky ní se totiž z iPhonu dala udělat poměrně přesná digitální váha.
3D Touch se poprvé objevil u iPhonu 6s a Apple jej následně nasadil i do dalších modelů. Fungovala jednoduše tak, že pod displejem se nacházela speciální vrstva senzorů, která dokázala měřit sílu stisku. A asi vás příliš nepřekvapí, že vývojáři velmi rychle zjistili, že tato data lze využít i jinak než jen pro ovládání systému. Začaly tak například vznikat aplikace i webové stránky, které uměly tlak na displej přepočítat na hmotnost.
Takto fungoval 3D Touch
Stačila mince nebo bonbón
Nejznámější byl experiment s webovou aplikací Gravity, která fungovala přímo v prohlížeči Safari. Po jednoduché kalibraci stačilo na displej položit například minci, bonbón nebo jiný drobný předmět a web dokázal zobrazit jeho přibližnou hmotnost. Přesnost samozřejmě nebyla srovnatelná s laboratorní váhou, ale na podobné experimenty fungovalo řešení překvapivě dobře. Pamatuji si, že jsem tehdy tuto možnost sám testoval a rozdíl ve vážení na iPhone a na kuchyňské digitální váze se pohyboval v jednotkách gramů, což
Vedle webových projektů vznikaly i aplikace pro App Store. Ty se snažily z iPhonu udělat improvizovanou kapesní váhu, což Apple příliš nenadchlo. Některé aplikace proto z obchodu poměrně rychle zmizely, protože společnost nechtěla, aby uživatelé zařízení používali způsobem, pro který nebylo určeno. Na webové stránky byl ale Apple samozřejmě krátký, díky čemuž tak právě tyto možnosti měření zažívaly před lety solidní boom.
S příchodem Haptic Touch bylo po všem
V roce 2018 však Apple začal od technologie 3D Touch ustupovat. Nejprve ji vynechal u iPhonu XR a o rok později s příchodem řady iPhone 11 zmizela úplně. Nahradila ji technologie Haptic Touch, která místo měření síly stisku pracuje pouze s délkou podržení prstu na displeji. Právě tím ztratili vývojáři přístup k údajům o síle tlaku. Webové experimenty i aplikace fungující jako digitální váha tak ze dne na den přestaly dávat smysl a postupně zanikly. Přesto jde o jednu z nejzajímavějších ukázek toho, jak dokázali vývojáři využít hardwarové možnosti iPhonu způsobem, který Apple při návrhu této technologie pravděpodobně vůbec neplánoval. A co vy, hráli jste si také s vážením na iPhone? A pokud ano, chybí vám podobné legrácky v dnešních modelech?