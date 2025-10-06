Aktivujte si na MacBooku skrytou váhu a zvažte kdekoliv cokoliv!

Váš MacBook toho dost možná zvládá mnohem víc, než si vůbec myslíte. Věděli jste třeba, že jeho trackpad lze proměnit ve váhu, na který lze vážit nejrůznější předměty? Nativně sice tato možnost k dispozici není, nicméně vzhledem k tomu, že trackpady podporují tlakové ovládání, díky šikovnému vývojáři spatřila světlo světa aplikace, která právě vážení umožní. Nese název TrackWeight, je naprosto jednoduchá a přestože se samozřejmě potýká s technickými omezeními trackpadu, jde o velmi zajímavé využití.
Fotogalerie
Aplikace TrackWeight funguje naprosto jednoduše. Po jejím stažení, nainstalování a spuštění vás přivítá jednoduché uživatelské rozhraní, ve kterém si můžete buď změřit sílu tlaku na váš trackpad prstem (sekce Scale), nebo zvážit předměty skrze experimentální funkci v sekci Guided. Aby měřené fungovalo, je třeba mít neustále na trackpadu položený prst. Trackpad totiž funguje kapacitně, takže bez prstu bude „mrtvý“ a nezměří vám vůbec nic. Jakmile však prst na trackpad položíte (a je jedno kam, my v redakci jej měli například v pravém horním rohu), můžete na něj dále položit cokoliv menšího, co se na něj vejde, a pak už jen sledovat, jak probíhá vážení.
My v redakci vážili řadu věcí počínaje AirPods a konče jablkem, přičemž při porovnání s kuchyňskou váhou jsme se dostávali na velmi přesné shody s odchylkou jednotek gramů. Je nicméně třeba jedním dechem dodat, že vážení jako takové chce samozřejmě trochu cviku, protože jej ovlivňuje to, jaký tlak vyvíjí váš položený prst na trackpad. Je proto klíčové se naučit jej mít položený tak, aby u něj trackpad navážil 0 gramů a výsledná hmotnost tedy jakkoliv nezkreslovala. Na závěr jen dodáme, že aplikace běží jen na Macích s čipy Apple Silicon – tedy s M1 a novějšími.
Na rychle stoupani uprzornuji vsechnu potapecske pocitace, vsechny maji zvukovou signalizaci nebo vibruji! Pokud byl u ponoru instruktor tak potapece nezachranily hodinky ale duchapritomny instrukor, pro lepsi info i vas potapka partak vas zabrzdi pokud dodruzuji pravidal bezpecneho potapeni. Jinak fajne napsany clanek pro zvyseni prodeje techto hodinek.