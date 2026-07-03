Apple zvažuje překvapivý krok. Paměťové čipy pro iPhony a Macy chce nakupovat i od čínských firem

Apple podle nejnovějších zákulisních informací jedná o zařazení dvou čínských výrobců paměťových čipů do svého dodavatelského řetězce. Konkrétně má jít o společnosti ChangXin Memory Technologies (CXMT) a Yangtze Memory Technologies (YMTC), které by v budoucnu mohly dodávat paměti pro iPhony, iPady nebo Macy. Pokud se informace potvrdí, půjde o poměrně překvapivý krok vzhledem k současnému geopolitickému napětí mezi Spojenými státy a Čínou.
Důvod je přitom poměrně prostý. Apple se stejně jako ostatní výrobci elektroniky potýká s prudkým růstem cen paměťových čipů. Za zdražením stojí především obrovská poptávka po AI hardwaru a datových centrech, která odčerpávají značnou část výrobních kapacit. Kalifornská společnost proto hledá nové dodavatele, kteří by jí pomohli zajistit dostatek pamětí za přijatelnější ceny.
Nejde jen o cenu, ale i o politiku
Právě tady ale začíná být situace komplikovaná. Obě zmíněné společnosti totiž čelí omezením ze strany americké vlády. Apple proto podle dostupných informací aktivně jedná s administrativou prezidenta Donalda Trumpa a snaží se získat výjimku, která by mu umožnila čipy od čínských výrobců nakupovat. Bez ní by spolupráce mohla narazit na americká exportní pravidla.
Není přitom žádným tajemstvím, že Apple dlouhodobě usiluje o co největší diverzifikaci svého dodavatelského řetězce. V posledních letech sice přesouvá část výroby do Indie nebo Vietnamu, u paměťových čipů ale stále spoléhá především na tradiční výrobce, jako jsou Samsung, SK hynix nebo Micron. Zapojení čínských firem by mu mohlo pomoci snížit závislost na současných dodavatelích i zmírnit dopady rostoucích cen.
Celá situace je zatím ve fázi jednání a není vůbec jisté, že Apple nakonec potřebná povolení získá. Pokud by se to ale podařilo, šlo by o jednu z nejvýznamnějších změn v jeho dodavatelském řetězci za poslední roky. A zároveň o další důkaz toho, že boom umělé inteligence začíná ovlivňovat nejen vývoj nových produktů, ale také to, odkud budou technologické firmy získávat klíčové komponenty pro jejich výrobu.