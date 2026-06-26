Pojďte se podívat do falešných Apple Store v Číně

Pokud milujete Apple, pak milujete také jeho obchody Apple Store. Ty se staly legendárními po celém světě a to zejména díky minimalistickému designu a místům, kde je najdeme. Není výjimkou, že se nachází v historických budovách nebo na místech, kde byste vůbec netipovali, že nějaký obchod může být. Obchody jsou tak populární, že v Číně už dávno nekopírují jen samotné Apple produkty, ale rovnou celé Apple Store.
Ty se tváří tak, že běžný uživatel, který není skutečným fanouškem značky, často nepozná, že se nachází ve falešném obchodě a myslí si, že je opravdu v Apple Store. Na následujících videích se do takových Apple Store můžete podívat díky jednomu cestovateli, který je navštívil. V posledním videu pak můžete dokonce vidět, jak to vypadá, když koupíte nový telefon, ale on tak púlně nový není.