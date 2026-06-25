Čínští vývojáři táhnou do boje proti Applu. Stěžují si na přemrštěné provize a žádají alternativní obchody

Skupina osmačtyřiceti čínských vývojářů aplikací pro iOS podala u tamního antimonopolního úřadu stížnost na Apple. Důvodem jsou podle nich příliš vysoké provize, které si technologický gigant účtuje v App Store. O celé situaci informoval asijský deník South China Morning Post. Vývojáři zaslali čínskému Státnímu úřadu pro tržní regulaci (SAMR) otevřený dopis, ve kterém tvrdí, že Apple nedodržel svůj slib a nenabídl čínskému trhu ty nejnižší možné poplatky. Úřad proto naléhavě žádají, aby zahájil vyšetřování a Apple za údajné zneužívání dominantního postavení na trhu patřičně potrestal.
Neustálé právní tahanice
Apple v současné době v Číně účtuje provizi ve výši 25 % z placených aplikací a nákupů uvnitř aplikací, což je mírné snížení z původních 30 %, ke kterému došlo letos v březnu. Provize za obnovení předplatného a sazba pro kvalifikované vývojáře v rámci speciálního programu pro malé podniky se ve stejné době snížila z 15 % na 12 %. Tato nová stížnost však jen navazuje na dlouhou sérii podobných právních výzev, kterým Apple v Číně čelí již téměř deset let. Podobný případ řešila pekingská advokátní kancelář již v roce 2017, o několik let později se soudil samotný spotřebitel a loni podala další žalobu pro změnu jiná čínská právní firma.
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Inspirace v Evropě a Brazílii
Nespokojení tvůrci aplikací poukazují na nedávné kroky Applu v jiných zemích jako na jasný důkaz, že nastavení příznivějších podmínek je technologicky i byznysově možné. Společnost totiž minulý týden snížila své provize v Brazílii na 10 až 21 % z transakce s dodatečným 5% poplatkem za zpracování, přičemž brazilským vývojářům zároveň umožnila distribuovat aplikace přes alternativní obchody za jednotný poplatek 5 %. Velmi podobné ústupky navíc Apple udělal koncem loňského roku i na japonském trhu.
Čínští vývojáři proto nyní chtějí mnohem více než jen brazilský model. Argumentují tím, že povolení alternativních obchodů s aplikacemi v Číně po vzoru pravidel Evropské unie by efektivní provizi srazilo až na přijatelnou hranici 5 %.
Tlak na poplatkovou politiku Applu v poslední době neustále roste napříč celým světem. V Evropské unii dostala společnsot loni pokutu ve výši 500 milionů eur a ve Spojených státech byla po vleklém sporu se studiem Epic Games nucena povolit odkazy na externí platební brány. Přitom právě čínský trh je pro jablečný ekosystém naprosto klíčový. Z celkových 1,4 bilionu dolarů, které App Store podle dat vygeneroval v roce 2025, připadlo na Čínu neuvěřitelných 562 miliard dolarů.