Apple definitivně pohřbívá další kus své historie. AirPort Utility brzy zmizí z App Storu

Apple se letos rozhodl uzavřít další kapitolu své historie. Poté, co už před lety ukončil výrobu routerů AirPort a zálohovacích stanic Time Capsule, nyní přichází na řadu i software, který s nimi byl neodmyslitelně spojen. Společnost totiž potvrdila, že aplikace AirPort Utility v dohledné době zmizí z App Storu a její budoucnost je prakticky zpečetěna.
Informace vyšla najevo v souvislosti s druhou vývojářskou betou iOS 27. Apple v poznámkách k vydání uvádí, že AirPort Utility už nebude možné nově stáhnout z App Storu. Pokud jste si ji však v minulosti pořídili, budete si ji moci znovu stáhnout ze své historie nákupů. Firma zároveň upozorňuje, že s příchodem iOS 27 už nemusí být její funkčnost zaručena.
Fotogalerie
Zmizí i z nových Maců
Konec se netýká pouze iPhonů a iPadů. Apple zároveň oznámil, že AirPort Utility nebude součástí nových instalací macOS Golden Gate. Uživatelé, kteří aplikaci na Macu již mají nainstalovanou a provedou aktualizaci systému, o ni sice nepřijdou, ani zde však Apple neslibuje dlouhodobou kompatibilitu.
Celý krok je přitom poměrně logickým vyústěním vývoje posledních let. Routery AirPort skončily už v roce 2018 a od té doby se o nich prakticky nemluvilo. Přesto si kolem sebe vytvořily velmi věrnou komunitu uživatelů, kteří na ně dodnes nedají dopustit. Důvod je jednoduchý. Zařízení byla mimořádně spolehlivá, snadno se nastavovala a v kombinaci s Time Capsule nabízela elegantní řešení zálohování Maců bez složité konfigurace.
Letošní změny navíc přicházejí ve chvíli, kdy macOS Golden Gate ukončuje podporu protokolu AFP, který Time Capsule využívala pro síťové zálohy. Pro některé uživatele tak může být letošní rok definitivní tečkou za ekosystémem AirPortu, který byl ještě před deseti lety považován za jednu z nejzajímavějších součástí nabídky Applu. Zajímavé je, že reakce fanoušků jsou tentokrát poměrně smířlivé. Mnozí připomínají, že Apple podporoval AirPort zařízení výrazně déle, než bývá u podobně starého hardwaru zvykem. Jiní naopak přiznávají, že jejich AirPort Express nebo Time Capsule fungují dodnes a budou je používat tak dlouho, dokud to půjde.
Pokud tedy doma ještě nějaké zařízení z rodiny AirPort máte a spravujete jej přes iPhone, iPad nebo Mac, rozhodně se nevyplatí aplikaci AirPort Utility odstraňovat. Jakmile totiž jednou z App Storu zmizí, cesta zpět už nemusí být tak jednoduchá.
Staci si otevrit ten obrazek a je uplne jasny, ze je to fake vygenerovany AI, takze o cem ze je ten clanek? O reklame…