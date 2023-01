Podívejte se na zajímavý koncept AirPortu

Produktový manažer Parker Ortolani zveřejnil na svém Twitteru vizi toho, jak by si představoval nová AirPort. Apple přestal své routery prodávat již před pár lety a mnoho uživatelů včetně mě stále doufá, že se ještě jednou v nějaké podobě vrátí. Osobně bych si vsadil spíš na to, že Apple zakomponuje AirPort do Apple TV nebo do HomePodu, ovšem to se zatím nestalo a je otázkou, zda se to vůbec někdy stane. Pokud by však představil AirPort tak jak jsme jej znali dříve, tedy jako samostatný produkt, pak by podle Parkera mohl vypadat následovně.