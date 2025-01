Apple možná oživí legendární routery AirPort! Budou však jiné, než si myslíte

Když přestal Apple před lety prodávat své routery AirPort, mnohé jablíčkáře tímto rozhodnutím rozesmutněl. Jednalo se totiž o vcelku oblíbené síťové řešení, které bylo spolehlivé a designově povedené. Nelze se tak absolutně divit tomu, že když se nedávno objevily zprávy o tom, že se kalifornský gigant chystá dost možná routery AirPort oživit, nejeden jeho fanoušek začal slavit. Reportér Mark Gurman z Bloombergu, který se dlouhodobě pyšní zdroji přímo z Applu, sice do jisté míry nadšení krotí, na druhou stranu však potvrzuje, že v dílnách Applu skutečně může vznikat něco zajímavého.

Zdroje Gurmana přišly konkrétně s tím, že Apple dokončuje vývoj nového bezdrátového síťového čipu s krycím názvem Proxima, který by měl v budoucích produktech zajistit bezdrátovou komunikaci. Na tom by nebylo nic až tak zvláštního, kdyby ovšem tento čip Apple nevytvořil dle informací Marka Gurmana velmi pokročilý, díky čemuž by měl být dokonce schopen zastávat funkci bezdrátového routeru – respektive zařízení, do kterého by byl vložen, by tuto schopnost mělo.

Ačkoliv tedy Apple neplánuje dle všeho vytvořit samostatnou řadu routerů do domácností, je možné, že chce z budoucích HomePodů, Apple TV či jiných produktů do domácnosti vytvořit mimo jiné i routery, které by byly schopné po kabelovém připojení ethernetu pokrýt vaše okolí bezdrátovým internetovým signálem. S podobným řešením ostatně přišel v minulosti třeba i Google a tak je docela dobře možné, že se Apple rozhodne jít v jeho šlépějích. A my můžeme jen doufat, že se tak stane co nevidět.