Uniklý dokument Sony ukázal budoucnost PlayStationu. Přijde také výkonná kapesní konzole!

Sony právě poodhalilo svou největší herní strategii za poslední roky. Na internet unikl interní dokument určený investorům, který naznačuje, že budoucnost PlayStationu bude výrazně odlišná od té, na jakou jsou hráči zvyklí. Ve hře je nová výkonná přenosná konzole, důraz na digitální distribuci i změna toho, kde a jak budeme hry hrát.
PlayStation už nemá být jen konzolí do obýváku
Podle uniklého dokumentu chce Sony změnit způsob, jakým lidé PlayStation vnímají. Zatímco dnes si většina hráčů spojuje značku především s televizí v obývacím pokoji, do budoucna chce společnost nabídnout plnohodnotné hraní prakticky kdekoliv.
V dokumentu se několikrát objevuje důraz na hraní mimo domov. Sony chce nabídnout stejný zážitek na cestách, ve vlaku, autobuse nebo letadle, aniž by hráči museli přecházet na mobilní telefony nebo notebooky.
Nová přenosná konzole je stále pravděpodobnější
Největší pozornost budí pasáže, které naznačují vznik nové přenosné konzole schopné spouštět plnohodnotné hry z ekosystému PlayStation. Sony zároveň naznačuje, že nechce následovat strategii hraní přes chytré telefony.
Podle společnosti totiž dotykové ovládání ani klávesnice s myší nedokážou nabídnout stejně kvalitní zážitek jako klasický herní ovladač. To naznačuje, že případná nová konzole bude vybavena integrovanými ovládacími prvky podobně jako Nintendo Switch nebo handheldy typu Steam Deck.
V dokumentu Sony otevřeně upozorňuje také na rostoucí ceny pamětí a dalších komponent. Společnost připouští, že není schopna všechny vyšší výrobní náklady pokrýt sama a nehodlá prodávat nový hardware dlouhodobě se ztrátou. Pokud se tyto plány potvrdí, lze očekávat, že příští generace PlayStationu bude patřit mezi nejdražší konzole, které Sony kdy uvedlo na trh.
Playstation končí od roku 2028 s disky
Uniklý dokument získal ještě větší pozornost po informacích, podle nichž Sony plánuje po roce 2028 přestat vydávat nové hry na fyzických discích. Tyto informace zatím společnost oficiálně nepotvrdila, ale pokud by se naplnily, znamenalo by to zásadní změnu pro celý herní průmysl.
Veškeré nové hry by se prodávaly digitálně přes PlayStation Store. To by znamenalo konec bazarového prodeje nových titulů, menší roli kamenných obchodů a větší kontrolu Sony nad cenami i distribucí her.
Exkluzivity mají zůstat na PlayStationu
Dokument zároveň naznačuje, že Sony nechce ve velkém pokračovat v převádění svých největších příběhových her na počítače. Firma považuje vlastní exkluzivní tituly za jeden z hlavních důvodů, proč si lidé kupují právě PlayStation. Na PC by se podle tohoto přístupu mohly i nadále dostávat především online a live-service hry, zatímco největší exkluzivní série by zůstaly dostupné pouze na konzolích PlayStation.
Dobrou zprávou pro současné majitele PlayStationu je, že Sony počítá se zachováním zpětné kompatibility. Hráči by tak měli mít možnost pokračovat ve hraní starších titulů i na nové generaci konzolí. Zatím ale není jasné, jak společnost vyřeší situaci u her zakoupených na fyzických discích, pokud skutečně přejde výhradně na digitální distribuci.
Přestože jde zatím pouze o informace z uniklého dokumentu a nikoliv o oficiální oznámení, směr, kterým se Sony podle všeho vydává, je poměrně jasný. Firma chce vybudovat plně digitální ekosystém, nabídnout výkonnou přenosnou konzoli a umožnit hraní prakticky odkudkoliv. Pokud se tyto plány potvrdí, čeká hráče jedna z největších změn v historii značky PlayStation. Pro některé půjde o vítaný technologický posun, jiní ale budou jen těžko přijímat svět, ve kterém fyzické hry definitivně zmizí.