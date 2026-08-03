Nový design MacBooku Ultra nebude exkluzivní. Apple ho plánuje rozšířit i na další modely

Připravovaný MacBook Ultra má být největší revolucí mezi notebooky od Apple za poslední roky. Kromě OLED displeje, dotykového ovládání nebo podpory mobilních sítí nabídne také zcela nový design. Ten ale podle nejnovějších informací nezůstane výsadou nejdražšího modelu. Apple jej chce postupně přenést i do dalších MacBooků.
Podle informací reportéra Marka Gurmana z Bloombergu bude MacBook Ultra sloužit jako výkladní skříň nového designového směru. Notebook má být tenčí, lehčí, dostane výrazně užší rámečky kolem displeje a přepracovanou konstrukci. Právě tyto změny se mají v následujících letech objevit také u běžných modelů MacBooku Pro a později pravděpodobně i MacBooku Air.
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Apple už podobnou strategii v minulosti několikrát využil. Nejprve představil nové technologie u nejdražších zařízení a teprve po jejich odladění je rozšířil do zbytku nabídky. Stejnou cestou prošly například ProMotion displeje, čipy Apple Silicon nebo mini-LED panely. MacBook Ultra tak zřejmě nebude jen novým produktem, ale také předzvěstí toho, jak budou notebooky od Apple vypadat v příštích letech. Samotný MacBook Ultra má podle dosavadních úniků nabídnout 14,3″ a 16,3″ OLED displeje s dotykovým ovládáním, tenčí konstrukci, podporu mobilních dat a nejvýkonnější čipy Apple nové generace. Pokud se informace potvrdí, půjde o největší redesign profesionálních MacBooků od roku 2021.
Pro uživatele, kteří o nejdražším MacBooku neuvažují, je to ale možná ještě lepší zpráva. Znamená totiž, že na nový vzhled notebooků od Apple nebude nutné utratit desítky tisíc navíc za model Ultra. Pokud se plán společnosti naplní, většina designových změn se v dalších letech postupně dostane i do dostupnějších MacBooků.