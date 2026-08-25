Lidé kupují stále méně smartphonů. Apple jde ale proti proudu a roste na klíčových trzích

Situace na trhu se smartphony není v posledních měsících zrovna růžová. Rostoucí ceny komponentů, ekonomická nejistota a zřejmě i stále menší potřeba uživatelů měnit telefon každý rok či dva způsobují, že prodeje na řadě důležitých trhů klesají. Apple ale jako by se tento trend příliš netýkal. Podle nových dat Counterpoint Research totiž dokázal posílit v Indii, Latinské Americe i Evropě, přestože všechny tři trhy jako celek zaznamenaly pokles.
Asi nejvýrazněji je současná situace vidět v Indii. Prodeje smartphonů zde byly mezi koncem března a začátkem srpna meziročně o 14 % nižší a po skončení velkých červencových slevových akcí trh klesal tři týdny v řadě. Apple si však vedl lépe než všichni jeho hlavní konkurenti a dokázal zvýšit svůj podíl. Podobně se mu dařilo také v Latinské Americe, kde celkový trh klesal, iPhone ale opět dokázal jít proti proudu.
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Apple těží z dražších telefonů
Velmi dobře si Apple vede také v Evropě. A vlastně to dává smysl v kontextu dalšího trendu, který na trhu se smartphony v poslední době sledujeme. Zákazníci sice celkově kupují méně telefonů, když už se ale rozhodnou za nový smartphone utratit, stále častěji sahají po dražších modelech. Apple přitom v první polovině letošního roku držel 65 % globálního trhu prémiových smartphonů s velkoobchodní průměrnou prodejní cenou nad 600 dolarů.
Právě vyšší marže jsou navíc v současné situaci obrovskou výhodou. Rostoucí ceny pamětí a dalších komponentů totiž dopadají mnohem výrazněji na výrobce levnějších telefonů, kteří mají podstatně menší prostor pro jejich absorpci. Prémiové značky v čele s Apple jsou naopak schopné část vyšších nákladů pohltit, aniž by musely okamžitě dramaticky měnit svou nabídku. Že nejde jen o krátkodobý výkyv, ukázalo ostatně už první čtvrtletí letošního roku. Apple v něm vůbec poprvé v historii ovládl globální trh se smartphony v prvním kvartálu, když získal 21% podíl a jeho dodávky meziročně vzrostly o 9 %. Celý trh přitom ve stejném období klesl o 3 %.
Osobně mi na celé situaci přijde nejzajímavější právě to, že Apple dokáže růst v době, kdy lidé obecně telefony kupovat nechtějí. Zdá se totiž, že čím složitější situace na trhu je, tím více může Apple těžit ze své pozice v prémiovém segmentu, silného ekosystému a zákazníků, kteří jsou ochotni za nový telefon utratit poměrně vysoké částky. A pokud bude současný trend pokračovat, může být paradoxně právě celkový útlum trhu jednou z věcí, která pozici Apple vůči výrobcům levnějších smartphonů ještě posílí.