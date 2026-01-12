Apple vládne trhu se smartphony!

Zavřít reklamu

Apple má za sebou mimořádně povedený rok. Podle nejnovějších dat Counterpoint Research se v roce 2025 stal globální jedničkou na trhu se smartphony, když si ukrojil 20% podíl a zároveň zaznamenal meziroční růst dodávek o 10 %. To je mimochodem nejvyšší tempo růstu mezi pěti největšími výrobci telefonů, což už samo o sobě něco naznačuje.

Celý trh s chytrými telefony sice nerostl nijak dramaticky (meziročně přidal zhruba 2 %), ale důležité je, že šlo už o druhý růstový rok v řadě. Podle analytiků za tím stojí hlavně ochota zákazníků sahat po dražších telefonech díky splátkám a financování, ale také rostoucí popularita 5G zařízení na rozvíjejících se trzích. Za Applem skončil Samsung s 19% podílem a relativně umírněným pětiprocentním růstem, třetí příčku si udrželo Xiaomi s 13 %. Apple ale konkurenci utekl především díky silné poptávce mimo tradiční západní trhy. iPhony se velmi dobře prodávaly v Japonsku, Indii nebo jihovýchodní Asii a podle Counterpointu pomohl i „zdravější“ produktový mix.

Velkou roli sehrála také nová generace telefonů. iPhone 17 se po uvedení ve čtvrtém čtvrtletí chytil rychleji, než mnozí čekali, zatímco iPhone 16 si i nadále držel výborná čísla na klíčových trzích. V kombinaci s tím, že se začal lámat pandemický upgrade cyklus a miliony uživatelů měnily starší zařízení, vyústilo vše v rekordní závěr roku. Ve čtvrtém kvartálu 2025 Apple dodal rovnou čtvrtinu všech smartphonů na světě, což je jeho historicky nejvyšší čtvrtletní podíl. Zajímavé je i to, že obavy z amerických cel a obchodních omezení se nakonec na trhu podepsaly méně, než se čekalo. Výrobci sice část dodávek uspíšili do první poloviny roku, ale druhé pololetí výrazně neutrpělo.

Do roku 2026 už jsou ale analytici opatrnější. Counterpoint očekává zpomalení trhu kvůli nedostatku pamětí DRAM a NAND a rostoucím nákladům na komponenty, protože výrobci čipů se čím dál víc soustředí na AI datová centra. Prognóza pro příští rok už byla snížena o 3 %. Apple by však měl i v tomto prostředí zůstat relativně v klidu (stejně jako Samsung) hlavně díky silnému dodavatelskému řetězci a schopnosti ustát tlak, který menší hráče může bolet podstatně víc.

