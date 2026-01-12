Výroční iPhone XX možná nakonec nebude taková pecka, jak se tvrdí!

V posledních měsících se čím dál tím víc spekuluje o tom, že příští rok Apple oslaví 20 let od uvedení prvního iPhonu opravdu ve velkém stylu. Podle celé řady leakerů bychom se měli konkrétně dočkat dalšího zásadního přepracování iPhonu, jak tomu bylo i v roce 2017 s příchodem iPhonu X. Jenže zatímco valná většina leakerů hovoří o iPhonu pro rok 2027 takřka jako o redefinici chytrých telefonů, nové zprávy od neméně spolehlivého leakera @phonefuturist mluví jinak a podstatně střízlivěji.
Leaker tvrdí konkrétně to, že na displej zakřivený po okrajích máme raději zapomenout, respektive alespoň v takové formě, o které hovoří dosavadní zprávy. Zdroje výše zmíněného leakera totiž tvrdí, že Apple ve skutečnosti nepůjde cestou skutečně zakřiveného OLED panelu, ale zvolí mnohem pragmatičtější řešení, kdy displej má zůstat plochý, zatímco zakřivené bude pouze krycí sklo. Cílem je vytvořit iluzi displeje bez rámečků, aniž by Apple musel řešit všechny problémy, které s sebou plně zakřivené OLED panely nesou.
Zajímavé je, že leaker sdílel jako důkaz i komunikaci s nejmenovanými inženýry, kteří údajně vysvětlili, proč Apple skutečně zakřivený displej odmítá, přičemž hlavními důvody jsou údajně primárně velké kompromisy, které by Apple musel zkousnout. Inženýři zmiňují konkrétně nerovnoměrnou hustotu pixelů na okrajích, nekonzistentní dotykové reakce, větší mrtvé zóny a dlouhodobou (ne)spolehlivost. To všechno jsou věci, se kterými se výrobci telefonů se zahnutými displeji potýkají už roky a Apple zkrátka není ochotný je tolerovat.
Ačkoliv zní tedy nový únik informací poměrně pragmaticky a svým způsobem i negativně, je třeba brát vše zatím s patřičnou rezervou – a to jak ty negativní, tak ve výsledku i pozitivní zprávy. Výroční iPhone má dorazit nejdříve v roce 2027, tedy zhruba za rok a půl, a za tu dobu se může změnit prakticky cokoliv. Apple navíc aktuálně očividně věnuje velkou část pozornosti skládacímu iPhonu, takže otázkou zůstává, kolik energie bude designový tým věnovat ještě jednomu „speciálnímu“ modelu. To nicméně v žádném případě nevylučuje, že se Applu nepovede malý technologický zázrak a tím, co se mu povede vyvinout, světu vytře zrak.