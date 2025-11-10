Zavřít reklamu

iPhone XX: Apple chystá výroční iPhone bez výřezu! Přední kameru zcela schová pod displej

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Jestli Apple v roce 2027 skutečně oslaví 20 let od představení prvního iPhonu, pak to podle nejnovějších úniků udělá s pořádným technologickým ohňostrojem. Podle čínského leakera vystupujícího pod přezdívkou Digital Chat Stationse totiž chystá iPhone, který zcela skryje selfie kameru pod displej, díky čemuž tak na obrazovce vůbec nebude žádný výřez, díra ani Dynamic Island. Těšit se tak zřejmě můžeme konečně na zcela čistý, nepřerušený panel.

Mohlo by vás zajímat

Tvrzení leakera potvrzuje dřívější spekulace o tom, že Apple už několik let pracuje na vlastní technologii poddisplejové kamery, kterou dosud odmítal nasadit kvůli zhoršené kvalitě obrazu. Zatímco některé androidové značky už podobné řešení nabízejí, výsledky nejsou ideální, jelikož je obraz rozmazaný a méně světlý, protože světlo musí procházet skrz vrstvu displeje. Apple si proto vyvíjí vlastní řešení, které má tyto nedostatky vyřešit a nabídnout kvalitu odpovídající klasické čočce. Technologii má podle dřívějších informací dodávat korejská společnost LG Innotek, která pracuje na tzv. „freeform optic“ řešení. Jednat by se mělo konkrétně o soustavu několika miniaturních čoček, jež mají omezit zkreslení a zvýšit jas snímku. Výsledkem by měla být zcela neviditelná kamera, která se objeví pouze v okamžiku použití.

foldable smartphone design foldable smartphone design
foldable smartphone black background foldable smartphone black background
foldable smartphone design foldable smartphone design
foldable smartphone side view foldable smartphone side view
foldable smartphone display foldable smartphone display
foldable smartphone camera closeup foldable smartphone camera closeup
foldable smartphone profile foldable smartphone profile
foldable smartphone reflection foldable smartphone reflection
foldable smartphone camera detail foldable smartphone camera detail
foldable smartphone camera angle foldable smartphone camera angle
foldable smartphone camera lens foldable smartphone camera lens
foldable smartphone upright foldable smartphone upright
foldable smartphone front view foldable smartphone front view
foldable smartphone blue design foldable smartphone blue design
foldable smartphone open display foldable smartphone open display
foldable smartphone flat view foldable smartphone flat view
foldable smartphone back view foldable smartphone back view
foldable smartphone full display foldable smartphone full display
foldable smartphone colorful screen foldable smartphone colorful screen
Vstoupit do galerie

Zajímavé je, že Apple má už příští rok představit iPhone 18 Pro s Face ID pod displejem, takže úplně skrytý selfie fotoaparát by logicky navázal v následujícím roce. Pokud se tedy časový plán potvrdí, „výroční iPhone“ roku 2027 by mohl být vůbec prvním iPhonem s displejem bez jakéhokoliv viditelného narušení. A tím to zdaleka nekončí. Podle posledních zpráv od analytiků z JP Morgan totiž Apple současně vyvíjí i 24Mpx kameru ukrytou pod vnitřním displejem svého chystaného skládacího iPhonu. Tímto řešením by přitom posunul dosavadní hranice, jelikož dosavadní řešení v Androidu pracují se čtyřmi či osmi megapixely.

Mohlo by vás zajímat

Leakeři i analytici se pak obecně shodují, že Apple plánuje radikální redesign výročního iPhonu, který má nabídnout zcela bezrámečkový displej obepínající všechna čtyři hrany zařízení. A stejně jako v roce 2017, kdy se přeskočil iPhone 9 a dorazil iPhone X, se i tentokrát očekává, že Apple přeskočí číslo 19 a představí přímo „iPhone XX“. Pokud se tato předpověď naplní, rok 2027 by mohl být momentem, kdy Apple konečně naplní vizi, o které mluví už celé desetiletí – iPhonu, který je celý jen jedním kusem skla.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.