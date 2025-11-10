iPhone XX: Apple chystá výroční iPhone bez výřezu! Přední kameru zcela schová pod displej

Jestli Apple v roce 2027 skutečně oslaví 20 let od představení prvního iPhonu, pak to podle nejnovějších úniků udělá s pořádným technologickým ohňostrojem. Podle čínského leakera vystupujícího pod přezdívkou Digital Chat Stationse totiž chystá iPhone, který zcela skryje selfie kameru pod displej, díky čemuž tak na obrazovce vůbec nebude žádný výřez, díra ani Dynamic Island. Těšit se tak zřejmě můžeme konečně na zcela čistý, nepřerušený panel.
Tvrzení leakera potvrzuje dřívější spekulace o tom, že Apple už několik let pracuje na vlastní technologii poddisplejové kamery, kterou dosud odmítal nasadit kvůli zhoršené kvalitě obrazu. Zatímco některé androidové značky už podobné řešení nabízejí, výsledky nejsou ideální, jelikož je obraz rozmazaný a méně světlý, protože světlo musí procházet skrz vrstvu displeje. Apple si proto vyvíjí vlastní řešení, které má tyto nedostatky vyřešit a nabídnout kvalitu odpovídající klasické čočce. Technologii má podle dřívějších informací dodávat korejská společnost LG Innotek, která pracuje na tzv. „freeform optic“ řešení. Jednat by se mělo konkrétně o soustavu několika miniaturních čoček, jež mají omezit zkreslení a zvýšit jas snímku. Výsledkem by měla být zcela neviditelná kamera, která se objeví pouze v okamžiku použití.
Zajímavé je, že Apple má už příští rok představit iPhone 18 Pro s Face ID pod displejem, takže úplně skrytý selfie fotoaparát by logicky navázal v následujícím roce. Pokud se tedy časový plán potvrdí, „výroční iPhone“ roku 2027 by mohl být vůbec prvním iPhonem s displejem bez jakéhokoliv viditelného narušení. A tím to zdaleka nekončí. Podle posledních zpráv od analytiků z JP Morgan totiž Apple současně vyvíjí i 24Mpx kameru ukrytou pod vnitřním displejem svého chystaného skládacího iPhonu. Tímto řešením by přitom posunul dosavadní hranice, jelikož dosavadní řešení v Androidu pracují se čtyřmi či osmi megapixely.
Leakeři i analytici se pak obecně shodují, že Apple plánuje radikální redesign výročního iPhonu, který má nabídnout zcela bezrámečkový displej obepínající všechna čtyři hrany zařízení. A stejně jako v roce 2017, kdy se přeskočil iPhone 9 a dorazil iPhone X, se i tentokrát očekává, že Apple přeskočí číslo 19 a představí přímo „iPhone XX“. Pokud se tato předpověď naplní, rok 2027 by mohl být momentem, kdy Apple konečně naplní vizi, o které mluví už celé desetiletí – iPhonu, který je celý jen jedním kusem skla.